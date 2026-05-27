Ataque sicarial deja dos muertos en colonia Suyapa, Chamelecón

San Pedro Sula.

El ataque armado ocurrió en la calle principal de la colonia Suyapa. Vecinos dijeron —escuetamente— que escucharon múltiples disparos y luego observaron los dos cuerpos sin vida.

Dos hombres murieron de forma violenta durante la madrugada de este miércoles en el sector Chamelecón, San Pedro Sula, Cortés.

Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar para acordonar la escena. No se reportan detenciones. Las identidades de los hombres ultimados son desconocidas y se está a la espera de un informe de Medicina Forense al respecto.

El presidente Nasry Asfura aseguró el lunes que su gobierno mantiene como prioridad el combate a la criminalidad, el narcotráfico y la violencia contra las mujeres, mediante el fortalecimiento tecnológico de los cuerpos de seguridad y nuevas medidas legales orientadas a proteger a la población.

El mandatario afirmó que Honduras arrastra problemas históricos de inseguridad que requieren decisiones firmes y acciones sostenidas.

“Nos estamos preparando tecnológicamente y equipándonos para enfrentar todo este gran flagelo de la inseguridad, narcotráfico y delincuencia”, expresó Asfura.

El gobernante confirmó que el Poder Ejecutivo ya remitió al Congreso Nacional la Ley Contra los Feminicidios, una iniciativa que busca endurecer las penas y fortalecer el marco jurídico frente a la violencia contra las mujeres.

“Definitivamente tiene que haber penas fuertes”, manifestó el presidente al referirse a la propuesta. Asfura también señaló que su administración continúa evaluando medidas contra el crimen organizado, incluyendo acciones relacionadas con invasiones de tierras que, según dijo, pueden ser utilizadas para actividades ilícitas.