María Chichuy y Marito resultan heridos tras ataque a disparos en Colón

COLÓN, HONDURAS

De acuerdo con la información preliminar, Marito se trasladaba junto a su pareja cuando fueron atacados por desconocidos armados que les dispararon en reiteradas ocasiones.

Un ataque a disparos dejó heridos la noche del martes a los populares María Chichuy y Marito en la aldea Ilanga, municipio de Trujillo, en el departamento de Colón.

Ambos resultaron heridos y fueron trasladados de emergencia al hospital San Isidro de Tocoa, donde permanecen recibiendo atención médica, según reportes de medios locales.

Hasta el momento, las autoridades no han determinado el móvil del ataque ni la identidad de las personas responsables del hecho violento.

Este miércoles, desde el hospital, María Chichuy relató a medios locales que un hombre los atacó porque les pidió grabar con él, pero ellos se negaron a hacerlo.

Agentes policiales iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer cómo ocurrió el atentado y dar con el paradero de los responsables.

El hecho ha generado indignación entre los seguidores y la comunidad que sigue el contenido de María Chichuy y Marito en redes sociales.

Usuarios de distintas plataformas han reaccionado a la noticia con mensajes de apoyo y deseos de pronta recuperación.