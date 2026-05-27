Miércoles con lluvias en zonas de Honduras por ingreso de onda tropical

San Pedro Sula.

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó que este día el ingreso y desplazamiento de una onda tropical estará provocando condiciones inestables en gran parte del territorio hondureño. De acuerdo con el pronosticador José Pavón, se esperan lluvias y chubascos débiles a moderados, acompañados de abundante nubosidad, vientos racheados y actividad eléctrica aislada.

Las precipitaciones más significativas se registrarían en las regiones oriental, central y occidental del país, mientras que en otras zonas también podrían presentarse lluvias dispersas durante el transcurso del día. Las autoridades recomendaron a la población mantenerse atenta a los boletines oficiales y tomar medidas de prevención ante posibles crecidas repentinas o acumulación de agua en sectores vulnerables.

Ingreso y desplazamiento de una onda tropical al territorio nacional, generará abundante nubosidad, viento racheado, lluvias y chubascos débiles a moderados y dispersos con actividad eléctrica aislada sobre la mayor parte del país, con mayores acumulados de precipitación sobre... pic.twitter.com/ABPHibTAqa — Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (@copecogob) May 27, 2026

En cuanto a las temperaturas, las más elevadas continuarán reportándose en los departamentos de Valle y Choluteca, donde los termómetros alcanzarán hasta los 40 grados centígrados. En Cortés y Santa Bárbara se esperan máximas de 36 grados, mientras que Olancho registrará temperaturas de hasta 35 grados centígrados. Por otro lado, Intibucá presentará el clima más fresco del país, con temperaturas mínimas de 14 grados y máximas de 24. Francisco Morazán, El Paraíso, Lempira y Ocotepeque reportarán máximas de 32 grados y mínimas de 20, según el pronóstico oficial.