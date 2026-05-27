"Eran unos niños": identifican a estudiantes asesinados en El Progreso, Yoro

Los tres jóvenes asesinados en la colonia Suazo Córdova de El Progreso, Yoro, fueron identificados como Carlos Daniel Vásquez (16), Jonathan Joel Hernández (15) y Geral Padilla Castro (16), quienes eran estudiantes del Instituto Perla del Ulúa.
De acuerdo con el relato de vecinos del sector, se escucharon varias detonaciones de arma de fuego antes de que se alertara a las autoridades sobre el hecho violento. Testigos indicaron que las víctimas se conducían en una motocicleta cuando habrían sido interceptadas presuntamente para despojarlas del vehículo, versión que aún deberá ser confirmada por las autoridades.
Hasta la escena del triple crimen llegaron agentes de la Policía Nacional a custodiar la zona. Autoridades policiales acordonaron la zona, a la espera del personal de Medicina Forense para el levantamiento correspondiente.
El violento hecho se registró atrás del muro de la Escuela Jaime O’Leary en El Progreso, Yoro. Un vecino del sector señaló que reconoció a las víctimas y afirmó que los tres habrían participado en una tardeada en el Instituto Perla del Ulúa.
Los tres son jóvenes residían en el sector de Camalote, siempre en El Progreso, Yoro. Los tres cuerpos presentan heridas de bala en la cabeza, lo que preliminarmente hace suponer que habrían sido interceptados y posteriormente ejecutados.
Vecinos mencionaron haber escuchado diversas detonaciones de arma de fuego antes de encontrar los cuerpos. "Eran unos niños", expresaron pobladores de la zona, consternados por esta nueva masacre que enluta a varias familias hondureñas.
De los homicidas, todavía no hay detalles. La Policía indicó que comenzaron las indagaciones y que esperan ofrecer un informe en las próximas horas.