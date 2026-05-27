"Eran unos niños": identifican a estudiantes asesinados en El Progreso, Yoro

De acuerdo con el relato de vecinos del sector, se escucharon varias detonaciones de arma de fuego antes de que se alertara a las autoridades sobre el hecho violento. Testigos indicaron que las víctimas se conducían en una motocicleta cuando habrían sido interceptadas presuntamente para despojarlas del vehículo, versión que aún deberá ser confirmada por las autoridades.