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Estudiantes del Perla del Ulúa son los tres jóvenes asesinados en El Progreso, Yoro

Los tres jóvenes asesinados en la colonia Suazo Córdoba de El Progreso, Yoro, fueron identificados como Jair, Carlos y Axel, estudiantes del Instituto Perla del Ulúa.

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Los tres jóvenes asesinados en la colonia Suazo Córdoba de El Progreso, Yoro, fueron identificados preliminarmente como Jair, Carlos y Axel, quienes eran estudiantes del Instituto Perla del Ulúa.
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De acuerdo con el relato de vecinos del sector, se escucharon varias detonaciones de arma de fuego antes de que se alertara a las autoridades sobre el hecho violento.
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Testigos indicaron que las víctimas se conducían en una motocicleta cuando habrían sido interceptadas presuntamente para despojarlas del vehículo, versión que aún deberá ser confirmada por las autoridades.
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Jair, Carlos y Axel tienen entre 16 y 18 años de edad.
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Hasta la escena del triple crimen llegaron agentes de la Policía Nacional a custodiar la zona.
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Autoridades policiales se encuentran en el lugar del hecho acordonando la zona, a la espera del personal de Medicina Forense para el levantamiento correspondiente.
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Los vecinos se sorprendieron al escuchar las detonaciones de arma de fuego.
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