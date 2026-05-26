Rescatan a mecánico en estado de shock tras ser secuestrado por banda “Jalisco Nueva Generación”

Un joven mecánico fue rescatado sano y salvo este martes por equipos de la Unidad Nacional Antisecuestros, luego de permanecer varias horas retenido bajo amenazas en una zona rural de la aldea Cantagallo, en el municipio de Santa Lucía, Francisco Morazán.
La víctima de 29 años, habría sido engañado por supuestos clientes que solicitaron sus servicios mecánicos para llevarlo hasta el sector donde posteriormente fue intimidado y privado de su libertad de manera virtual.
De acuerdo con el informe preliminar de las autoridades, el joven salió en su motocicleta Honda color rojo hacia el lugar acordado tras recibir una supuesta solicitud de trabajo relacionada con reparación automotriz.
Sin embargo, al llegar a la zona rural de Cantagallo, comenzó a recibir llamadas telefónicas en las que desconocidos le aseguraban que había ingresado a un territorio controlado por la estructura criminal denominada “Jalisco Nueva Generación”.
Los delincuentes le advirtieron que estaba rodeado desde una zona boscosa y que, si intentaba escapar o realizar algún movimiento sospechoso, le dispararían de inmediato, provocando que el joven permaneciera inmovilizado y bajo temor.
Mientras mantenían bajo amenazas a la víctima, los criminales se comunicaron con familiares y con el patrono del mecánico para exigir el pago de 100 mil lempiras a cambio de respetarle la vida y dejarlo en libertad.
Tras recibir la denuncia, agentes de la Unidad Nacional Antisecuestros activaron equipos especializados de búsqueda e investigación, logrando ubicar al joven en el sector antes mencionado mediante técnicas especiales de rastreo e inteligencia.
Las autoridades informaron que el mecánico fue encontrado en estado de shock, pero sin presentar lesiones físicas, por lo que de inmediato recibió atención y posteriormente fue trasladado a un lugar seguro para resguardar su integridad.
Investigadores señalaron que este caso evidencia una nueva modalidad delictiva utilizada por estructuras criminales, quienes contactan principalmente a empleados o trabajadores de servicios para atraerlos hacia sectores aislados y luego someterlos mediante amenazas telefónicas y secuestros virtuales.
La Policía indicó que las investigaciones continúan para identificar y capturar a los responsables de este hecho, al tiempo que pidió a la población mantenerse alerta y seguir las recomendaciones emitidas por la Unidad Antisecuestros para evitar convertirse en víctimas de este tipo de engaños criminales.