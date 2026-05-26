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Luto en el fútbol tras muerte de Victor: Salió con sus amigos y pasó lo peor

Lo ocurrido impacta en el mundo del fútbol tras la muerte del jugador.

Luto en el fútbol tras muerte de Victor: Salió con sus amigos y pasó lo peor
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El fútbol mundial está de luto tras la repentina muerte de futbolista que impacta en las redes sociales.

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Noticia dramática la que llega procedente de Inglaterra tras la muerte del futbolista..
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Victor Udoh, delantero nigeriano que buscaba abrirse camino en Europa, fue encontrado sin vida.
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La información comenzó a circular desde Nigeria y rápidamente provocó una ola de mensajes de tristeza.
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El atacante había pasado por la academia del Southampton F.C. durante parte de 2025 y antes había destacado con el Royal Antwerp F.C

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La triste noticia fue oficializada este martes por sus antiguos clubes a través de emotivos comunicados. "Estamos devastados por el trágico fallecimiento de nuestro exjugador Victor Udoh.
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Los pensamientos de todos en el club están con sus seres queridos en este momento extremadamente difícil", expresó el Southampton FC en sus redes sociales.
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Aunque las autoridades locales de Nigeria aún no han emitido un dictamen oficial definitivo, las primeras informaciones de la prensa local apuntan a que el deceso ocurrió bajo "circunstancias sospechosas".

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Reportes preliminares indican que el futbolista se encontraba en su país natal disfrutando de un periodo de descanso tras finalizar la temporada europea y que pudo haber sufrido una intoxicación por comida o alcohol durante una reunión.
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Su excompañero Pierre Dwomoh reflejó el impacto de la noticia en redes sociales: "Me desperté con esto el martes por la mañana. Al principio piensas que algo así no puede ser real, hasta que hablas con sus familiares y te das cuenta de que esta pesadilla es verdad".
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Según cuenta la prensa local, horas antes habría estado de fiesta con sus amigos por la ciudad. Posteriormente ha sido encontrado muerto.

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Las autoridades de Nigeria sospechan que el futbolista Victor Udoh habría fallecido por una posible intoxicación alimentaria tras una salida nocturna en Abuja. La investigación continúa abierta.
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La situación ha generado muchas preguntas entre aficionados y medios deportivos ¿Qué ocurrió realmente esa noche?, ¿Hubo negligencia?, ¿Se pudo evitar la tragedia?
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El futbolista era querido por la comunidad de Madalla, Nigeria.

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Por ahora, la policía continúa recopilando información mientras el mundo del fútbol intenta asimilar una noticia devastadora.
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Victor Udoh, nacido en octubre de 2004, comenzó a llamar la atención internacional tras destacar en la academia Hypebuzz de Abuya. Su talento lo llevó rápidamente al fútbol europeo con el Royal Antwerp de Bélgica, donde anotó 12 goles en 21 partidos con el equipo filial antes de dar el salto al primer equipo.
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Su proyección llamó la atención del Southampton inglés, club que lo fichó a principios de 2025 con un contrato de tres años y medio para su estructura de desarrollo. En busca de minutos en un primer equipo, Udoh acordó la rescisión mutua meses después para unirse al SK Dynamo České Budějovice de la República Checa, el cual fue su último equipo.
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La noticia ha causado conmoción en el mundo del fútbol.

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Udoh jugó en Hypebuzz FC de Nigeria, en el Royal Antwerp F.C. de Bélgica, en el Southampton F.C. y posteriormente en Dynamo České Budějovice de República Checa.
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