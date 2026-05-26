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Nico Paz rechaza al Real Madrid: desvelan motivos por los que decidió no volver

La posible vuelta de Nico Paz al Real Madrid ha tomado un giro inesperado, ya que reportes desde Italia indican que el argentino priorizaría seguir en el Como 1907.

Nico Paz rechaza al Real Madrid: desvelan motivos por los que decidió no volver
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Nico Paz sigue siendo uno de los nombres más vinculados al Real Madrid, pero desde Italia aseguran que el mediocampista tendría en mente permanecer una temporada más en el Como 1907 para disputar la UEFA Champions League.
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El mercado de fichajes todavía no abre oficialmente, pero los gigantes de Europa ya comenzaron a mover piezas pensando en la próxima temporada.
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Equipos como el Real Madrid, FC Barcelona y Paris Saint-Germain vuelven a aparecer entre los clubes que más generan rumores sobre altas y bajas en el fútbol europeo.
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El conjunto merengue es uno de los equipos que más trabaja en la planificación de su plantilla con el objetivo de llegar fortalecido a la siguiente campaña.
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La institución española ya confirmó las salidas de Dani Carvajal y David Alaba, quienes incluso recibieron un emotivo homenaje de despedida por parte del club.
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No obstante, todo indica que los movimientos en el plantel madridista apenas comienzan y que podrían producirse más bajas en las próximas semanas.
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Futbolistas como Dani Ceballos, Gonzales y otros nombres aparecen entre los candidatos a abandonar la institución de cara al nuevo curso.
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Sin embargo, así como planea desprenderse de varios jugadores, el Real Madrid también prepara incorporaciones importantes para reforzar su plantilla.
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En la órbita del club aparecen jóvenes promesas, figuras consolidadas y futbolistas con pasado madridista que podrían regresar al Santiago Bernabéu.
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Uno de los nombres que más fuerza ha tomado es el de Nico Paz, quien ha sorprendido en la Serie A con sus grandes actuaciones junto al Como 1907.
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El mediocampista argentino ya conoce la casa blanca tras su paso por las categorías del Real Madrid, motivo por el que su posible retorno ilusiona a la afición merengue.
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Incluso, distintos medios españoles han asegurado que la operación estaría prácticamente cerrada y que su regreso al club estaría avanzado en un 99 %.
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Hace apenas unos días, el entrenador del Como, Cesc Fàbregas, declaró que Nico Paz únicamente tiene dos caminos: continuar en el equipo italiano o regresar al Real Madrid.
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Las palabras de Fàbregas incrementaron aún más las especulaciones sobre el futuro del argentino; sin embargo, en las últimas horas surgió una versión completamente distinta.
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Según informó el reconocido periodista Gianluca Di Marzio, Nico Paz tendría la intención de permanecer una temporada más en el Como 1907 para liderar el proyecto del club en competiciones europeas.
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Aun así, la decisión definitiva dependerá del Real Madrid y del proyecto deportivo encabezado por José Mourinho.
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