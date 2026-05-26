Honduras y su posible alineación ante la Argentina de Messi: Nuevo tridente

Conoce el posible 11 titular de la Selección Nacional de Honduras para el duelo ante nada más y nada menos que la Argentina de Lionel Messi.
José Francisco Molina, DT de la selección nacional de Honduras, reveló este martes 26 de mayo la lista de convocados para el duelo donde la H se enfrentará a Argentina.
El amistoso que disputarán las selecciones de Argentina y Honduras se realizará el próximo 6 de junio de 2026 en el estadio Kyle Field de Texas, Estados Unidos.
La Argentina encabezada por Lionel Messi decidió foguearse con Honduras, tal y como lo hizo previo al Mundial 2022 en donde la Albiceleste
Edrick Menjívar: Es el portero titular de la selección de Honduras y estará en el duelo ante Argentina.
Búho Meléndez: El jugador del Motagua estaría siendo el lateral derecho de Honduras para el duelo ante Argentina. Fue cuestionado por su nivel contra Perú, pero parece que se mantendrá en el once inicial.
Joseph Rosales: Sería el lateral izquierdo de la selección de Honduras.
Denil Maldonado: El defensor volverá al 11 titular de la selección de Honduras para la batalla ante Argentina.
Luis Fernando Vega: Sería la dupla en la zaga central de Honduras junto a Denil Maldonado.
Kervin Arriaga: El jugador del Levante estará en el centro del campo de Honduras ante Argentina. Llega inspirado tras salvar la categoría con el equipo español.
Jorge Álvarez: El jugador del Olimpia estaría en el centro de campo de Honduras haciendo dupla con Deybi Flores.
Alejandro Reyes: El volante zurdo salió campeón con Motagua y sería titular en la H para el duelo ante Argentina.
Luis Palma: Llega inspirado tras salir campeón en Polonia y es seguro titular en la selección de Honduras.
Dereck Moncada: Sería titular en la selección de Honduras para el duelo ante Argentina.
Jorge Benguché: Pese a su bajo nivel con Olimpia, estaría siendo el centrodelantero de la selección de Honduras para el duelo ante Argentina.
Keyrol Figueroa fue convocado por primera vez a la selección de Honduras. El chico de las reservas del Liverpool comenzaría en la banca.