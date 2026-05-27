Jorge Ortiz de Pinedo desmiente rumores sobre su muerte

Jorge Ortiz de Pinedo no ha fallecido. Los recientes rumores sobre su muerte, difundidos en redes sociales, son falsos.

El actor aclaró que la confusión surgió después de que compartiera un mensaje de luto por el fallecimiento de un amigo cercano. Aunque el comediante continúa enfrentándose a complicaciones de salud derivadas de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) , él mismo desmintió la información y confirmó que se encuentra con vida.

Fue por medio de un comunicado publicado en las historias de su cuenta oficial de Instagram que el actor y productor confirmó la noticia.

Jorge Ortiz de Pinedo es uno de los comediantes , actores, directores y productores más reconocidos de México , con una trayectoria de más de seis décadas en el entretenimiento. Es especialmente célebre por crear, protagonizar y producir exitosas comedias televisivas que se han convertido en referentes de la cultura popular mexicana.