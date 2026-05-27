Jorge Ortiz de Pinedo desmiente rumores sobre su muerte

Jorge Ortiz de Pinedo no ha fallecido. Los recientes rumores sobre su muerte, difundidos en redes sociales, son falsos.
El actor aclaró que la confusión surgió después de que compartiera un mensaje de luto por el fallecimiento de un amigo cercano. Aunque el comediante continúa enfrentándose a complicaciones de salud derivadas de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) , él mismo desmintió la información y confirmó que se encuentra con vida.
Fue por medio de un comunicado publicado en las historias de su cuenta oficial de Instagram que el actor y productor confirmó la noticia.
Jorge Ortiz de Pinedo es uno de los comediantes , actores, directores y productores más reconocidos de México , con una trayectoria de más de seis décadas en el entretenimiento. Es especialmente célebre por crear, protagonizar y producir exitosas comedias televisivas que se han convertido en referentes de la cultura popular mexicana.
Entre sus producciones más destacadas se encuentran:
Dr. Cándido Pérez (1987): interpretó al médico “Cándido Pérez”, personaje que se convirtió en un fenómeno televisivo en la televisión hispana.
Cero en conducta (1998): creador y protagonista de la comedia escolar en la que dio vida al “Maestro Jorge”.
Una familia de diez (2007): productor, director y actor principal en el papel de “Plácido López”, una de las series familiares más exitosas de las últimas décadas en la televisión mexicana.
Además de su trabajo en televisión, Ortiz de Pinedo ha desarrollado una amplia carrera como productor y director teatral, con más de un centenar de obras montadas a lo largo de su trayectoria.