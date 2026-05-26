Gritaron: "Somos la Policía, nadie se mueva" y luego los criminales mataron a cuatro personas

San Pedro Sula, Honduras

"Somos la Policía, nadie se mueva", gritaron, según testigos, los criminales que perpetraron el ataque armado que dejó cuatro personas muertas y una herida en la colonia Filadelfia, en el municipio de La Lima, Cortés. En el hecho, ocurrido cerca de las 10:00 pm del lunes 25 de mayo, perdieron la vida los esposos Yoselin Guifarro García (de 30 años), y Jorge Orlando Dubón González (de 37), además de Néstor Ismael Gómez Dubón (de 40), y Cristofer Jared Suazo Vázquez, quien el domingo anterior había cumplido 18 años. Todos eran originarios de La Lima.

Testimonios recabados en la escena indican que los criminales primero mataron a Néstor Gómez en su vivienda y luego avanzaron varios metros en la misma cuadra para ingresar por la fuerza a las casas de Cristofer Suazo y de los esposos Dubón Guifarro. Todas las víctimas quedaron dentro de las residencias. De acuerdo con el testimonio de un menor sobreviviente del ataque a Cristofer Jared, él y otros familiares se encontraban en el corredor de la vivienda usando sus celulares cuando al menos nueve hombres vestidos como policías llegaron al lugar. Tras irrumpir en el portón, los sometieron y les ordenaron que no se movieran. Acto seguido, los obligaron a ponerse de rodillas mientras algunos les apuntaban con armas de fuego y otros se dirigieron hacia donde estaba Cristofer Jared Suazo, a quien le dispararon en la cara. "Nosotros estábamos tranquilos cuando esos hombres llegaron a la casa; todos andaban vestidos de policías y encapuchados. Yo solo me quedé quieto y bajé la cabeza. Otra prima se les hincó y les suplicó que no la mataran. Luego solo sentí cómo pasaban las balas por la cabeza. Ellos mataron a mi primo", contó el joven mientras esperaba en la morgue sampedrana el cuerpo de su pariente.

Otros familiares dijeron desconocer por qué mataron a Cristofer Jared Suazo, a quien describieron como “un muchacho sano”. "Estudiaba mecánica y trabajaba con un tío. El domingo estuvo en un retiro de la iglesia a la que asistía desde hace varios años. No nos explicamos qué pasó", aseguraron familiares. A la morgue también llegaron parientes de Yoselin Guifarro García y Jorge Orlando Dubón González. Consternados, relataron que ambos eran padres de un niño de nueve años, quien presenció parte del ataque. "El niño está mal. Salió corriendo cuando vio lo que ocurría y llegó llorando donde otros familiares. Gracias a Dios no le pasó nada, pero ahora quedó sin sus papás", lamentó un pariente de Dubón González, quien trabajaba reparando aires acondicionados. "El papá de Jorge estaba en un cuarto atrás de la casa y solo escuchó la tirazón", agregó el familiar.

Investigaciones del cuádruple crimen

Las autoridades informaron ayer que equipos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) realizaban diligencias para esclarecer el cuádruple crimen. Según las investigaciones preliminares, los atacantes se desplazaban en un vehículo Mazda BT-50 gris oscuro y un “pick-up” blanco, los cuales habrían sido robados la semana pasada en La Lima. Como primeras líneas investigativas, las autoridades manejan que el hecho estaría relacionado con una disputa territorial entre estructuras criminales y que presuntamente miembros de la Pandilla 18 serían responsables del ataque.