Matan a tres jóvenes en la colonia Suazo Córdoba de El Progreso, Yoro

Yoro, Honduras

Tres jóvenes fueron asesinados a balazos la tarde de este martes en la colonia Suazo Córdoba, en el municipio de El Progreso, Yoro , en un hecho violento ocurrido detrás del muro perimetral de la escuela Jaime O’Leary.

El ataque armado generó alarma entre los pobladores de la zona, quienes alertaron a las autoridades tras escuchar múltiples detonaciones en el sector.

Agentes de la Policía Nacional se desplazaron al lugar y acordonaron la escena del crimen para iniciar las investigaciones correspondientes y recolectar indicios que permitan esclarecer lo ocurrido.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado la identidad de las víctimas ni el posible móvil del triple asesinato, mientras las pesquisas continúan en desarrollo.