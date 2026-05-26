“Yo iba pasando en el momento equivocado”: Eli Guerra, señalado en asesinato de policías en Corinto

Cortés, Honduras

“Yo iba pasando en el momento equivocado”, declaró Eli Nahún Guerra al ser consultado tras su traslado a Honduras, luego de ser entregado por autoridades guatemaltecas en la zona fronteriza.

Eli Nahún Guerra es señalado por su presunta vinculación en el asesinato de cinco agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco), ocurrido en la aldea de Corinto, Omoa, Cortés.

El sospechoso permanecía hospitalizado en Puerto Barrios, Izabal, Guatemala, bajo custodia de las autoridades de ese país, mientras se coordinaba su retorno a Honduras para continuar el proceso judicial.

Este martes fue entregado en la frontera entre ambos países y posteriormente trasladado por autoridades hondureñas hacia instancias policiales para su presentación ante los tribunales.

En su breve declaración, el detenido agregó: “Yo le dejo todo en las manos de Dios porque Dios me va a sacar de acá”, sin ofrecer más detalles sobre su situación.