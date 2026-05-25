Investigación en muerte de policías en Omoa apunta a nexos con otras masacres

San Pedro Sula, Honduras

La Policía espera que esta semana sean dados de alta dos sospechosos que resultaron heridos durante el enfrentamiento registrado el jueves 21 de mayo con cinco agentes policiales en una vivienda de Corinto, Omoa, en la frontera con Guatemala. Jeffrey Joseph Guardado Herrera y Elí Nahúm Guerra permanecen bajo observación médica en el hospital Hermano Pedro, en Izabal, mientras avanzan las indagaciones sobre este hecho, en el que murieron otros dos presuntos delincuentes y los agentes Leonel Valdez, Dailin Elvir, Josué Amador, Émerson Canales y Nels Eguigure.

LA PRENSA conoció que ambos detenidos están fuera de peligro, aunque uno de ellos requiere mayor asistencia médica debido a las lesiones sufridas. Posteriormente serán trasladados a territorio hondureño bajo estrictas medidas de seguridad y podrían ser clave para fortalecer las investigaciones e identificar si existe relación entre las masacres ocurridas en Corinto, Omoa, y en Rigores, Colón. Una vez ingresen al país por la frontera serán trasladados a San Pedro Sula, donde investigadores les tomarán declaración para esclarecer su posible participación en los hechos. Fuentes policiales indicaron que, mientras los heridos permanezcan en Guatemala, únicamente se ha podido acceder a información básica sobre sus antecedentes debido a las limitaciones legales de ese país. No obstante, uno de ellos posee antecedentes y denuncias por robo en Honduras. Actualmente, las autoridades trabajan en la elaboración de expedientes investigativos para gestionar órdenes de captura a través de Interpol una vez los sospechosos ingresen al país.

En las investigaciones se realizan entrevistas de campo y análisis de videos grabados en los alrededores y dentro de la vivienda donde ocurrió el enfrentamiento. Según se conoció, en las cámaras de seguridad de la casa aparecen los dos heridos que permanecen en Guatemala junto a otros participantes, por lo que las autoridades manejan la hipótesis de que formarían parte de la estructura criminal. Especialistas revisan las imágenes para identificar las características de todos los involucrados y determinar responsabilidades. Por otro lado, las autoridades encontraron una cantidad considerable de casquillos, rastros de sangre, desorden y documentación de interés para la investigación, entre ella tarjetas, facturas y recibos con nombres de presuntos involucrados. Sin embargo, no se encontraron indicios de caletas. En la inspección realizada no se halló droga, aunque las autoridades no descartan que el grupo la haya retirado antes de la llegada de la Policía al lugar. Asimismo, continúan los operativos en la zona fronteriza con la participación de más de 100 elementos entre Fuerzas Especiales, Policía de Fronteras, unidades de inteligencia, militares, fiscales y personal del Registro Nacional de las Personas (RNP), quienes verifican identidades y recopilan información. Cuatro de los cinco cuerpos de los policías ya fueron entregados a sus familiares, mientras que el quinto permanece bajo análisis forense debido al tipo de muerte que presentó. Los agentes estaban asignados a la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) en distintos departamentos del país, y los sepelios se realizaron en Tegucigalpa, Danlí y otras zonas del territorio nacional.