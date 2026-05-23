Mi hijo “cayó en una trampa”: padre del comisario Lester Amador asesinado en Corinto

Por su parte, el portavoz policial Wilmer Mayes Ríos indicó que la misión inicial de los agentes era realizar labores de vigilancia relacionadas con un caso de drogas en el departamento de Colón y que la operación ejecutada en Corinto no estaba autorizada por la cadena de mando, un aspecto que ahora forma parte de las investigaciones para esclarecer la muerte de los cinco policías.