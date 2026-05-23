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Reconocido caballista es asesinado a balazos por hombre que le pidió prestado el baño en su casa

Edgar Renán Castellanos, de 32 años, fue asesinado en Cuyalí, El Paraíso, luego de que un desconocido pidiera usar el baño y le disparara dentro de su vivienda antes de huir del lugar

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Un hombre fue asesinado dentro de su propia vivienda la tarde de este sábado 23 de mayo en la comunidad de Cuyalí, departamento de El Paraíso, luego de que un desconocido le pidiera prestado el baño y lo atacara a balazos.
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La víctima fue identificada como Edgar Renán Castellanos, de 32 años, un hombre muy conocido en la zona por su amor a la vida de campo, las cabalgatas y competencias de cinta.
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De acuerdo con las versiones preliminares, el sujeto llegó hasta la vivienda solicitando usar el sanitario, petición que Castellanos aceptó sin imaginar lo que ocurriría después.
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Una vez dentro del inmueble, el desconocido sacó un arma de fuego y le disparó en reiteradas ocasiones, provocándole la muerte de forma inmediata.
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Tras cometer el crimen, el atacante huyó del lugar con rumbo desconocido. Vecinos señalaron que inicialmente el individuo habría fingido ser cliente, ya que en la vivienda también se vendían bebidas y otros productos.
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De manera preliminar, pobladores indicaron que el responsable también habría robado la motocicleta de la víctima para escapar, aunque este extremo no ha sido confirmado por las autoridades.
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Elementos policiales y equipos de investigación llegaron a la escena tras ser alertados por las detonaciones, iniciando las diligencias correspondientes para esclarecer el hecho.
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Personal de Medicina Forense realizó el levantamiento del cuerpo y su traslado a la morgue para la autopsia correspondiente.
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El crimen ha generado consternación en la comunidad, donde a Edgar Castellanos lo describen como un hombre trabajador y apreciado por sus vecinos.
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Las autoridades continúan con las investigaciones para dar con el responsable de este violento asesinato.
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