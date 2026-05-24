Los hallazgos forenses en la escena donde fueron asesinados cinco policías en Corinto

Las investigaciones relacionadas con el asesinato de cinco agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) en la aldea de Corinto, municipio de Omoa, Cortés, siguen en desarrollo y han revelado nuevos elementos dentro del proceso de esclarecimiento.
Las autoridades encargadas del caso han identificado indicios preliminares que sugieren una posible alteración de la escena del crimen tras el ataque armado en el que murieron los cinco uniformados.
De acuerdo con los primeros informes periciales, el enfrentamiento más intenso se habría registrado dentro de una de las habitaciones de la vivienda donde se ejecutaba el operativo.
Según los primeros análisis forenses, el enfrentamiento más fuerte se habría producido en una de las habitaciones del inmueble donde se realizaba el operativo policial.
No obstante, durante la inspección técnica del lugar, los peritos encontraron rastros en los pasillos que serían consistentes con el desplazamiento o arrastre de uno o varios cuerpos.
Estos hallazgos han generado la hipótesis de que la escena pudo haber sido modificada luego del tiroteo ocurrido dentro de la vivienda.
Las autoridades no descartan que los responsables del ataque hayan permanecido en el sitio durante un periodo posterior a los hechos violentos.
Esa permanencia habría permitido, según las líneas de investigación, intervenir el área y posiblemente alterar o eliminar evidencia relevante.
Fuentes cercanas al proceso señalaron a Infobae que “existen claros indicios de manipulación de la escena, lo que complica la reconstrucción exacta de los acontecimientos”.
Los investigadores consideran que este tipo de elementos serán clave para establecer con mayor precisión la forma en que ocurrieron los hechos.
De igual manera, se continúa analizando la secuencia del operativo con el objetivo de determinar la dinámica del enfrentamiento entre los agentes y los presuntos atacantes.
El hecho violento se registró el pasado 21 de mayo en la aldea de Corinto, cuando los cinco agentes de la DIPAMPCO participaban en una operación en la zona.
Horas después del ataque, los cuerpos fueron localizados en un sector montañoso de Omoa, con múltiples impactos de bala y signos de violencia.
Tras el suceso, las autoridades informaron que la operación no contaba con autorización superior ni con los protocolos de seguridad establecidos, aspecto que también forma parte de las investigaciones.
Los agentes asesinados fueron identificados como el subcomisario Lester Josué Amador Herrera y los agentes Dailin Francisco Elvir Quintanilla, Leonel Alejandro Valdez Núñez, Nels Makley Eguigure Benavídez y Emerson Josué Canales Fúnez.
Tres civiles también murieron en el ataque. Estos, presuntamente, pertenecían a la estructura criminal que desató el enfrentamiento con los agentes. Según las autoridades, el objetivo del operativo policial era la captura de Heber Argueta, líder de dicha organización delictiva, quien supuestamente tendrían vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).