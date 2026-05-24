Motagua campeón de Honduras: así son sus 20 títulos de Liga Nacional

Tegucigalpa, Honduras.

El Fútbol Club Motagua vuelve a imponer su jerarquía en Honduras tras consagrarse campeón de la Liga Nacional al derrotar al Marathón en tanda de penales con marcador de 4-2 y conquistar una nueva corona para sus vitrinas. El Ciclón Azul vuelve a tocar la gloria y alcanza el título número 20 de su historia en la máxima categoría del fútbol hondureño, esta vez bajo la dirección técnica del español Javier López, quien logró guiar al conjunto capitalino hacia una nueva conquista.

Los azules también pusieron fin a una sequía de año y medio sin celebrar un campeonato, ya que su último título había llegado anteriormente en diciembre de 2024, cuando derrotaron al Olimpia.

Los 20 títulos del Motagua en la Liga Nacional

Primer título: 1968-69 / Motagua se coronó campeón con Rodolfo Godoy como entrenador tras vencer al Olimpia, dirigido por Mario Griffin. Segundo título: 1970-71 / Motagua tenía como director técnico a Carlos Padilla y derrotó al Olimpia de Chelato Uclés. Tercer título: 1973-74 / El Motagua de Carlos Padilla superó al Marathón de Enrique Grey. Cuarto título: 1978-79 / Bajo el mando de Néstor Matamala, Motagua venció en la final al Real España dirigido por Carlos Padilla. Quinto título: 1991-92 / Motagua fue campeón con Ángel Ramón Rodríguez como entrenador tras derrotar al Real España de Óscar Benítez, de El Salvador. Sexto título: Torneo Apertura 1997-98 / Motagua se coronó con Ramón Maradiaga venciendo en la final al Real España dirigido por Flavio Ortega. Séptimo título: Torneo Clausura 1997-98 / Motagua volvió a ser campeón con Ramón Maradiaga, esta vez superando al Olimpia de Chelato Uclés.

Octavo campeonato: Torneo Apertura 1999-2000 / Motagua, dirigido por el mexicano José Treviño, derrotó al Olimpia de Julio González. Noveno campeonato: Torneo Clausura 1999-2000 / Motagua era comandado por Luis “Chito” Reyes y venció nuevamente al Olimpia de Julio González. Décimo título: Torneo Apertura 2001-02 / Motagua conquistó el campeonato bajo el mando de Gilberto Yearwood tras superar en la final al Marathón de Chelato Uclés. Copa 11: Torneo Apertura 2006-07 / Motagua, de la mano de Ramón Maradiaga, consiguió su undécimo título tras vencer al Olimpia dirigido por Flavio Ortega. Copa 12: Torneo Clausura 2010-11 / Motagua volvió a coronarse con Ramón Maradiaga como entrenador, derrotando esta vez al Olimpia de Juan Carlos Espinoza. Copa 13: Torneo Apertura 2014-15 / Motagua inició una época dorada con Diego Vázquez, quien ganó su primera copa al vencer en la final a Real Sociedad, equipo dirigido por Horacio Londoño. Copa 14: Torneo Apertura 2016-17 / Segundo título para Diego Vázquez, con Motagua coronándose ante el Platense de Reynaldo Clavasquín.

Copa 15: Torneo Clausura 2016-17 / Motagua y Diego Vázquez derrotaron al Honduras Progreso de Wilmer Cruz. Copa 16: Torneo Apertura 2018-19 / Motagua y Diego Vázquez volvieron a ganar una final ante el Olimpia, dirigido en ese entonces por Manuel Keosseián. Copa 17: Torneo Clausura 2018-19 / El último título de Motagua con Diego Vázquez llegó nuevamente ante el Olimpia de Manuel Keosseián. Copa 18: Torneo Clausura 2021-22 / Motagua, bajo la dirección de Hernán Medina, regresó a la gloria tras vencer al Real España de Héctor Vargas. Copa 19: Torneo Apertura 2024 / Motagua, de la mano de Diego Vázquez, derrotó al Olimpia en una serie muy cerrada y levantó el título en el último torneo de Pedro Troglio con los albos.