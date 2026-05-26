Bessy Murillo fue al hospital de Copán a dar a luz y murió antes de conocer a su hijo

Lempira, Honduras

Bessy Murillo, una joven de 25 años, falleció horas después de dar a luz en el Hospital de Occidente de Santa Rosa de Copán, un hecho que ha causado conmoción entre sus familiares y habitantes de su comunidad.

Bessy Murillo, originaria de la aldea Cerro Grande, en La Virtud, Lempira, llegó al hospital con la esperanza de conocer a su bebé y regresar a casa junto a él, pero una complicación médica le arrebató la vida. De acuerdo con información preliminar proporcionada por las autoridades hospitalarias, Bessy Murillo sufrió una hemorragia posparto que provocó su fallecimiento poco después del nacimiento de su hijo. La noticia se propagó rápidamente en La Virtud, donde familiares, amigos y vecinos lamentan la muerte de una joven a quien describen como una persona trabajadora, amable y muy apreciada por quienes la conocían.