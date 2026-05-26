Bessy Murillo fue al hospital de Copán a dar a luz y murió antes de conocer a su hijo

Bessy Murillo, una joven de 25 años, falleció horas después de dar a luz en el Hospital de Occidente de Santa Rosa de Copán, un hecho que ha causado conmoción entre sus familiares y habitantes de su comunidad.
Bessy Murillo, originaria de la aldea Cerro Grande, en La Virtud, Lempira, llegó al hospital con la esperanza de conocer a su bebé y regresar a casa junto a él, pero una complicación médica le arrebató la vida.
De acuerdo con información preliminar proporcionada por las autoridades hospitalarias, Bessy Murillo sufrió una hemorragia posparto que provocó su fallecimiento poco después del nacimiento de su hijo.
La noticia se propagó rápidamente en La Virtud, donde familiares, amigos y vecinos lamentan la muerte de una joven a quien describen como una persona trabajadora, amable y muy apreciada por quienes la conocían.
El fallecimiento ha dejado además a un recién nacido sin el amor y cuidado de su madre, una situación que ha generado tristeza y solidaridad entre los pobladores de la zona.
Tras el hecho, familiares de la joven manifestaron su inconformidad en redes sociales y denunciaron una presunta negligencia médica. Algunos cuestionaron la atención brindada y aseguraron que existieron fallas durante el manejo de la emergencia.
Los parientes también exigieron que las autoridades correspondientes investiguen lo ocurrido para determinar si existieron responsabilidades en la muerte de la joven madre.
Por su parte, la directora del Hospital de Occidente, Angélica García, rechazó las acusaciones de negligencia y afirmó que Bessy Murillo falleció a consecuencia de una hemorragia posparto, una complicación médica que puede presentarse durante o después del nacimiento de un bebé. Mientras tanto, la familia continúa exigiendo respuestas y justicia por el caso.