Deducen más de 700 mil lempiras a diputados que provocan disturbios y faltan a sesiones

Tegucigalpa, Honduras

El Congreso Nacional de Honduras impuso fuertes sanciones económicas a diputados que faltan a las sesiones o generan desorden en el hemiciclo, acumulando más de 700,000 lempiras en deducciones salariales. La medida, aplicada por la Pagaduría del Poder Legislativo, tiene como objetivo reducir el ausentismo parlamentario y mantener el orden durante las sesiones ordinarias y extraordinarias. Las retenciones salariales han sido aplicadas a diputados de diferentes partidos políticos, incluyendo representantes del Partido Nacional, sin distinción de bancada. Las autoridades de la junta directiva explicaron que los controles de asistencia se volvieron mucho más rigurosos, amparados en las recientes modificaciones aplicadas al estamento que rige el comportamiento interno de los diputados en el transcurso de la legislatura.

"Lo que se busca es que el Congreso Nacional sea un lugar de debate, que tenga orden, que sea de diálogo, donde se planteen sus ideas", expresó Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional. El mecanismo de control de asistencia estipula que el parlamentario propietario que no se encuentre en su curul al momento del llamado oficial pierde de forma automática el derecho al pago de esa jornada laboral, sufriendo un impacto económico aproximado de 3,000 lempiras diarios. Bajo esta modalidad de inasistencia simple, los registros públicos del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) revelan que en el mes de enero se retuvieron 29,472 lempiras a una docena de congresistas, mientras que en febrero la sanción afectó a seis legisladores por un global de 18,632 lempiras. Sin embargo, el grueso del dinero recaudado proviene de las penalizaciones severas impuestas por alterar el orden público y boicotear las sesiones mediante altercados físicos o verbales. El castigo más drástico recayó sobre un grupo de 15 diputados de la bancada del Partido Libertad y Refundación (Libre), a quienes se les suspendió el salario equivalente a 15 días de labores debido a los constantes disturbios protagonizados en el salón de debates. "Esto equivale a unos 45,000 lempiras en promedio por cada uno de ellos, por lo que solo con esa deducción la cifra de penalización supera los 500,000 lempiras en el parlamento", detalló Zambrano.