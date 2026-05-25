Tomás Zambrano promete respeto a la libertad de prensa desde el Congreso Nacional

Tegucigalpa, Honduras

Las declaraciones fueron brindadas durante la ceremonia de entrega de los Premios Parlamentarios 2026, donde el titular del Poder Legislativo destacó la importancia de garantizar el libre ejercicio del periodismo y el acceso de la población a la información pública.

El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano , aseguró este lunes que durante la actual administración legislativa no se impulsarán acciones orientadas a limitar la libertad de expresión ni el trabajo de los medios de comunicación en Honduras.

Zambrano afirmó que el Congreso Nacional mantendrá una postura de respeto hacia la prensa hondureña y sostuvo que el trabajo periodístico es fundamental para fortalecer la democracia y mantener informada a la ciudadanía.

Durante su intervención, el presidente del Legislativo reconoció la labor de los periodistas que cubren la fuente parlamentaria, señalando que el ejercicio de informar sobre las actuaciones de los funcionarios públicos debe ser visto con tolerancia y apertura.

“El pueblo hondureño tiene derecho a saber qué hacen y qué dejan de hacer sus autoridades”, expresó Zambrano al referirse al papel de los medios de comunicación y al escrutinio público al que están sometidos los políticos.

Asimismo, manifestó que desde el Congreso no se promoverán medidas que restrinjan la libertad de prensa, y aseguró que las críticas emitidas desde los medios deben entenderse como parte del fortalecimiento institucional y democrático.

El titular del Legislativo también destacó la necesidad de trabajar de manera conjunta con periodistas y medios de comunicación, al considerar que el diálogo y el respeto deben prevalecer entre ambas partes.

En ese sentido, reiteró que mientras la actual junta directiva permanezca al frente del Congreso Nacional no se aprobará ninguna “ley mordaza” que limite el ejercicio periodístico en el país.

Zambrano propuso además establecer mesas de trabajo con el Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) para analizar posibles reformas al Código Penal relacionadas con el ejercicio de la comunicación y definir límites que no vulneren la libertad de expresión.

Finalmente, el presidente del Congreso sostuvo que las diferencias de opinión fortalecen las democracias y llamó a mantener abiertos los espacios de diálogo entre autoridades, periodistas y sociedad civil.