Tela, Puerto Cortés y Omoa, lejos de lograr una Economía Azul

San Pedro Sula

Omoa, Puerto Cortés y Tela, tres municipios que suman una franja costera de 150 kilómetros, experimentan un progresivo distanciamiento de las oportunidades que ofrece la Economía Azul que permite el desarrollo local en todas las dimensiones. Organizaciones internacionales, como ONU y Banco Mundial, establecen que la Economía Azul representa el uso sostenible de los recursos oceánicos y costeros para impulsar el crecimiento económico, mejorar los medios de vida y generar empleo, al mismo tiempo que se preserva la salud de los ecosistemas marinos, según ordena el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS).

Pese a que Honduras albergó en 2019 la Cumbre de Economía Azul de Latinoamérica y el Caribe, y en algunas zonas del país hay ciertos programas relacionados con el tema, la mayor parte de los municipios costeros carecen de un plan (gubernamental o municipal) que les permita aprovechar los recursos naturales de manera sostenible y obtener mayores beneficios económicos y sociales. Después de la pandemia, Tela, por ejemplo, comenzó a experimentar un notable crecimiento en las inversiones turísticas. Ahora la ciudad cuenta con la moderna Plaza Turística Municipal (inaugurada en 2025), que se ha convertido en un atractivo principal junto al mar, porque alberga restaurantes, cafeterías y servicios gastronómicos de calidad. Además de otros negocios abiertos en la ciudad, ahora tiene playas más amplias, limpias y bien ciudadas, libres de basura, lo que ha fortalecido el posicionamiento de Tela como uno de los destinos de sol y playa más atractivos del Caribe hondureño.

Sin embargo, François Ligeard, empresario de Tela, regidor municipal y presidente de la comisión ambiental del municipio, dice que no está dentro de una estrategia de desarrollo de la Economía Azul para lograr un desarrollo equilibrado y un aprovechamiento racional de los recursos. Cita como ejemplo que las exóticas playas de Cocalito (parte del Parque Nacional Jeanette Kawas) se encuentran en proceso de deterioro por “el desorden” que impera por falta de control de quienes aprovechan los recursos naturales. Lo que ha sido un paraíso, visitado por turistas amantes de la naturaleza, es ahora un centro de consumo de bebidas alcohólicas, marihuana y destrucción de manglares que son refugio de vida acuática y favorecen el arrecife coralino de Tela, uno de los más saludables del mar Caribe. Lo que ocurre en Cocalito es apenas una muestra de lo que sucede atrás de los atractivos turísticos comerciales que los visitantes logran conocer y disfrutar sin profundizar realmente en el patrimonio natural.

Omoa, un paraíso con problemas por resolver

En Omoa, al igual que en Tela, la inversión privada ha desarrollado proyectos turísticos en los últimos cinco años, entre ellos condominios, casas de playa y hoteles de montaña, restaurantes y otros negocios que han vuelto más atractivo este destino visitado por hondureños y guatemaltecos. “Omoa es un paraíso. Cuando uno va por la carretera, puede ver a un lado la montaña y al otro lado el Mar Caribe. Nosotros en Omoa ofrecemos naturaleza, somos un municipio verde. Pero aún tenemos algunos problemas que resolver, como el sistema de aguas negras, tratamiento de la basura y el sistema eléctrico”, dice Rosa Brocato, miembro de la directiva de la Cámara de Turismo de Omoa y de la Cámara de Comercio e Industrias de Omoa. Si Omoa tuviera una planta de tratamiento de aguas residuales y un vertedero de desechos, sería un municipio que tendría, según Brocato, todas las condiciones para desarrollar económicamente a todos sus habitantes, de los cuales un 60% dependen del turismo. Los habitantes de Omoa, después de dos décadas de sufrir la invasión constante de desechos, observan desde hace dos años aguas y playas notablemente más limpias, libres en gran medida de la basura procedente de Guatemala. Esta mejora responde principalmente a la instalación de interceptores flotantes del proyecto The Ocean Cleanup en el río Motagua, que han retenido millones de kilos de plásticos y residuos sólidos antes de que alcancen el mar Caribe, y a acuerdos bilaterales entre Honduras y Guatemala.