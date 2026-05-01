Buenos precios motivan a más hondureños a cultivar cardamomo

San Pedro Sula

“Cuando yo commencé a cultivar sólo era yo y dos personas más. Hoy en la comunidad hay más de 40 personas que están cultivando y vendiendo bien el cardamomo”, dice.

Ahora, al rededor de su plantación de 7 manzanas, se han multiplicado los cultivos, impulsados por las buenos precios ofrecidos por el mercado internacional.

Hasta hace cuatro años, Felícito Rosales Reyes, un agricultor de 60 años de edad, era uno de los pocos productores de cardamomo en la comunidad de La Fortuna, El Merendón.

Rosales Reyes le vende la producción a intermediarios guatemaltecos que compran en Honduras y lo exportan desde el país vecino hacia los diferentes mercados ávidos de su aroma en bebidas, gastronomía y productos de bienestar, dentro de un panorama de expansión sostenida.

“A mí me pagan L1,000 la lata (una cubeta de pintura). Conozco un productor que tiene media manzana cultivada con 500 matas que le dieron una cosecha de 400 latas. En mi caso, tengo un bajo rendimiento y no gano mucho. No es necesario tener una gran extensión para tener mejores ganancias”, dice.

Los productores creen que en un mercado internacional que registra una demanda en constante crecimiento, Honduras tiene la oportunidad de diversificar y expandir su producción agrícola con la exportación de cardamomo.

El mercado internacional del cardamomo, con un valor que supera los $1,700 millones en 2026, alcanzará $2,460 en 2031, con un crecimiento anual compuesto superior al 7%, de acuerdo con diferentes empresas dedicadas a la inteligencia de mercado, como Mordor Intelligence.

Países como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, India, Estados Unidos y el Reino Unido destacan como principales compradores, con fuerte demanda en Medio Oriente para té y café aromáticos.

José Virgilio Reyes, director ejecutivo en Cámara de Comercio e Industrias de Santa Bárbara, dice que “el cardamomo en Honduras es un cultivo emergente con extraordinarias expectativas” y “puede alcanzar precios de hasta de 50,000 lempiras la carga, entonces es un producto que, de ser potenciado, podría generar una importante cantidad de divisas al país, por ejemplo, en 60 sacos a 1,000 dólares, son 60,000 dólares”.

Sin embargo, Reyes considera que el Gobierno, por medio de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, debe apoyar “los rubros que van en crecimiento y que pueden aportar muchas divisas al país, pero esto no sucede”.

“Guatemala es el mayor productor de cardamomo del mundo y ofrece cardamomo de mejor calidad, pero parte del cardamomo que exporta Guatemala llega de Honduras, desde Pinalejo, Santa Bárbara, que produce cerca de 60,000 quintales”, dice. "En Quimistán hay dos exportadoras de cardamomo, 2,000 productores que cosechan 60,000 sacos que exportan al mundo".

El dirigente empresarial propone el establecimiento de alianzas público-privada para la apertura agroparques con el fin de industrializar materia prima y mejorar la cadena de comercialización.