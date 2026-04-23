Ladrilleras resisten ante el avance del bloque en la construcción

San Pedro Sula

Sin embargo, esta actividad, heredada de generación a generación, cada vez pierde más terreno debido a que el bloque de concreto se ha convertido en el principal material en la construcción de paredes de viviendas, fábricas, negocios y cualquier otro espacio dedicado al comercio.

En algunos municipios del sur, centro y occidente de país, familias enteras continúan moldeando la arcilla en pequeños ladrillos, secando al sol y cociendo en hornos de la misma manera como hace muchos años lo hicieron sus abuelos.

Actualmente, de acuerdo con datos del BCH publicados en abril de 2026, sólo el 9.4% de viviendas construidas en el cuarto trimestre de 2025 las construyeron con ladrillo, el 9.4% con bloques.

Hace dos décadas, el ladrillo aún era un material con una participación significativa en la construcción. Según el Banco Central de Honduras, en 2008, el 18.9% de las paredes de las viviendas erigidas ese año eran de ladrillo, el 77.7% de bloque de concreto y un porcentaje inferior de otros materiales, como piedra y madera.

De manera global, la construcción privada, que además del sector residencial, incluye comercial, servicios e industrial, ha dejado de usar ladrillos, en 2008, empleó este material en el 13% de las paredes y a finales de 2025 sólo en 2.5% de las paredes.

En Honduras, los ladrillos son fabricados de manera artesanal por decenas de familias de Choluteca, Santa Rosa de Copán, Francisco Morazán y Santa Bárbara ubicadas en zonas donde abunda arcilla que reúne las características de plasticidad (para ser moldeada) y resistencia al secado y cocción en los hornos.

Fredy Alaxander López, propietario de la Ladrillera Rafón López, ubicada en Florida, Copán, dice que “las ladrilleras están desapareciendo porque ahora usan otros materiales para la construcción y las personas que se dedicaban a esto están viejas o ya han fallecido”.

“Yo tengo más de veinte años de dedicarme a hacer ladrillos, esto es algo de generaciones porque nuestros padres y abuelos se dedicaron a esto. Nosotros no sólo vivimos de hacer ladrillos, sino de otras cosas para poder sobrevivir y pagar los préstamos del banco porque nos endeudamos para transportarlos”, dice.

López explicó que la tradición de construir con ladrillo “se mantiene en Santa Rosa de Copán donde les gusta lo bueno”, pues, según él, “una casa construida con ladrillo dura el doble de una casa construida con bloque”.

“Nosotros hacemos ladrillos de dos pulgadas un cuarto, por diez de largo y 5 de ancho. Aquí en la ladrillera los vendemos a 8 lempiras cada uno. Con unos 4,000 ladrillos uno puede construir una casa pequeña. Y para hacer 4,000 ladrillos uno necesita unos 12 días”, explica.

David Caballero, propietario de una pequeña ladrillera ubicada en la colonia Los Ángeles de Santa Rosa de Copán, dice que "en estos meses de verano la demanda de ladrillos ha aumentado y esa es una buena señal para pensar que estos negocios no van a desaparecer".