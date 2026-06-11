¡Llegó la hora! este viernes inicia la entrega de kits para la Maratón de La Prensa

San Pedro Sula

La cuenta regresiva entra en su recta final. A solo horas de la esperada “edición de oro” de la Maratón La Prensa-Gatorade , miles de corredores podrán reclamar desde mañana sus kits de participación en la tradicional Expo Maratón , el punto de encuentro que marca el inicio oficial de la gran fiesta deportiva.

La entrega se realizará mañana 13 y sábado 14 de junio en el Salón Los Zorzales de Expocentro en horario de 10:00 am a 7:00 pm. Los participantes inscritos deberán acudir para retirar el material que utilizarán en la histórica carrera, que celebra sus 50 años de existencia.

Deben presentar su recibo de inscripción y su tarjeta de identidad. Como una de las novedades de esta edición especial, cada corredor tendrá la oportunidad de personalizar su kit de acuerdo con sus preferencias, dando una experiencia más cercana y exclusiva para quienes formarán parte de este acontecimiento deportivo.

La Expo Maratón también ofrecerá un ambiente lleno de energía, activaciones de patrocinadores, promociones, entretenimiento y muchas sorpresas para los asistentes, convirtiéndose en la antesala perfecta de la carrera más multitudinaria de Honduras.

Todo está listo para que San Pedro Sula vuelva a vestirse de deporte, esfuerzo y pasión. La invitación está hecha: mañana comienza oficialmente la fiesta con la entreg