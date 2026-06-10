Claudia Canahuati: "Maratón La Prensa es una carrera desafiante y una que disfruto muchísimo"

San Pedro Sula.

Mientras miles de corredores afinan detalles para tomar la salida en la edición 50 de la Maratón La Prensa, Claudia Canahuati se alista para volver a recorrer una ruta que ya forma parte de su historia personal. Las calles que este domingo recibirán a los atletas también han sido testigos de años de esfuerzo, madrugadas y metas alcanzadas.

Para la sampedrana, la edición de oro representa mucho más que una competencia. Será su cuarta participación en los 21 kilómetros de una carrera que considera parte de la identidad deportiva de la ciudad. "Voy a participar en los 21 kilómetros de la Maratón La Prensa y me he estado preparando durante todo el año. Esta será la cuarta vez que compito en esta distancia", comentó Canahuati.

A lo largo de los años, la deportista ha encontrado en esta competencia una motivación especial por celebrarse en la ciudad donde nació y creció.

"Siempre hago maratones durante el año, pero la Maratón La Prensa es la icónica de San Pedro Sula. Es una carrera desafiante y una que disfruto muchísimo porque es la carrera de mi ciudad", expresó. La atleta ya sabe lo que significa destacar en este evento. En la edición anterior logró subir al podio y consolidarse como una de las corredoras más constantes de su categoría.

"En 2024 gané el tercer lugar en la categoría femenina de 18 a 29 años", recordó. Detrás de ese logro existe una historia que comenzó de manera sencilla. Antes de las competencias, los podios y los viajes internacionales, hubo una invitación que terminó cambiando su vida. "Alguien me invitó a correr y poco a poco fui descubriendo lo mucho que me gustaba. La primera vez corrí unos minutos y después quería seguir mejorando", relató. Aquella experiencia despertó en ella una pasión que con el tiempo se convirtió en una filosofía de vida basada en la disciplina y la constancia. "El sentimiento de lograr algo que uno se propone es lo que me ha mantenido constante. Correr me enseñó disciplina y me ayudó a creer más en mí misma", afirmó. Más allá de los resultados deportivos, Claudia asegura que el atletismo le permitió construir amistades y encontrar una comunidad que la impulsó a seguir creciendo.

"La comunidad runner es muy bonita. Uno conoce muchísimas personas y siempre encuentra apoyo para seguir adelante", señaló. Su crecimiento deportivo la llevó a representar su talento fuera de Honduras, participando en eventos internacionales que fortalecieron su experiencia como atleta. "He participado en carreras en Panamá y Colombia", contó. Ahora, con la mirada puesta en la edición de oro de la Maratón La Prensa, su principal objetivo es continuar superándose. "Mi expectativa es mejorar mis tiempos, disfrutar la carrera y dar mi mejor esfuerzo", manifestó. La preparación para alcanzar esa meta comenzó hace varios meses bajo la supervisión de su entrenador y junto al grupo de corredores que la ha acompañado desde sus inicios.

"Entreno cinco días a la semana con el grupo ADN, dirigido por el coach Adán Flores", explicó. Las jornadas de entrenamiento muchas veces comienzan cuando la ciudad todavía duerme. "Me levanto a las cuatro de la mañana para reunirme con mi grupo y salir a correr desde las cinco. Hemos practicado la ruta de la Maratón La Prensa durante meses", detalló. Sin embargo, el deporte no es el único escenario donde Claudia busca dejar huella. Actualmente participa en Miss Universo Honduras representando a San Pedro Sula, una experiencia que considera una oportunidad para impulsar causas sociales. Durante años observó los certámenes de belleza con admiración, aunque nunca imaginó que algún día estaría formando parte de uno de ellos.