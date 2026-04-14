De una charla a hacer historia: El día que nació la Maratón LA PRENSA en 1976

San Pedro Sula, Honduras.

Bajo el sol ardiente de junio, entre calles llenas de vida y corazones latiendo al mismo ritmo, San Pedro Sula fue testigo del nacimiento de algo más grande que una carrera: una tradición que hoy se mantiene más viva que nunca. En 1976, bajo el gobierno de Oswaldo López Arellano, la ciudad vibraba en plena Feria Juniana. No era solo el calor y la fiesta. Era una emoción silenciosa, como si el tiempo se detuviera y la ciudad, aún cercana y en crecimiento, estuviera a punto de vivir un momento especial. Lejos del ruido, en las faldas de El Merendón , un grupo de amigos corría por pasión.

Entre ellos, Adolfo Hung Pacheco , un hombre disciplinado, gerente de Producción de Diario LA PRENSA en ese tiempo, bombero voluntario y enamorado del atletismo. Subían entre risas y esfuerzo hasta donde la ciudad se veía lejana, como una postal. Y fue en una de esas subidas, con el viento golpeando el rostro y el cansancio en las piernas, donde nació la chispa. “¿Y si hacemos una carrera desde el parque central hasta aquí?”, dijo Adolfo en aquel momento. El día que se hizo historia. La idea sonó casi como un sueño imposible. No había grandes patrocinadores, logística ni tampoco experiencia organizando algo así. Pero había algo más fuerte: las ganas. Hung Pachec o no dudó. Se comprometió hacerlo realidad. Cuando llevó la propuesta a don Jorge Larach , la respuesta fue breve, pero contundente: “Dele viaje, cuente con mi apoyo y todo lo que necesita”. Y así, casi sin darse cuenta, comenzó a escribir la historia. Con el respaldo de Diario LA PRENSA y el entusiasmo de la Feria Juniana se organizan los detalles. Los premios eran modestos, pero significativos para la época: 300 lempiras para el ganador, 150 para el segundo y 100 para el tercero. El 17 de junio se registró el primer inscrito. Se trató de René Arturo Ulloa Mendoza, quien llegó al cuartel del Cuerpo de Bomberos. Días después, el 26 de junio, la ciudad amaneció distinta. Familias en las aceras, vendedores bajo el sol y 210 corredores alineados a las 2:00 pm en el parque central Miguel Paz Barahona , listos para recorrer 12 kilómetros con más coraje que experiencia. El primer campeón. El disparo de salida, a carga de Hipólito López, rompió el aire... y Honduras comenzó a correr. El recorrido fue exigente: desde el parque central, pasando por Los Próceres y la dura subida al Caracol.