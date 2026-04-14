De una charla a hacer historia: El día que nació la Maratón LA PRENSA en 1976

Bajo el sol ardiente de junio, entre calles llenas de vida y corazones latiendo al mismo ritmo, San Pedro Sula fue testigo del nacimiento de algo más grande que una carrera: una tradición que hoy se mantiene más viva que nunca.
En 1976, bajo el gobierno de Oswaldo López Arellano, la ciudad vibraba en plena Feria Juniana. No era solo el calor y la fiesta. Era una emoción silenciosa, como si el tiempo se detuviera y la ciudad, aún cercana y en crecimiento, estuviera a punto de vivir un momento especial. Lejos del ruido, en las faldas de El Merendón , un grupo de amigos corría por pasión.
Entre ellos, Adolfo Hung Pacheco , un hombre disciplinado, gerente de Producción de Diario LA PRENSA en ese tiempo, bombero voluntario y enamorado del atletismo. Subían entre risas y esfuerzo hasta donde la ciudad se veía lejana, como una postal. Y fue en una de esas subidas, con el viento golpeando el rostro y el cansancio en las piernas, donde nació la chispa. “¿Y si hacemos una carrera desde el parque central hasta aquí?”, dijo Adolfo en aquel momento.
El día que se hizo historia. La idea sonó casi como un sueño imposible. No había grandes patrocinadores, logística ni tampoco experiencia organizando algo así. Pero había algo más fuerte: las ganas. Hung Pachec o no dudó. Se comprometió hacerlo realidad.
Cuando llevó la propuesta a don Jorge Larach , la respuesta fue breve, pero contundente: “Dele viaje, cuente con mi apoyo y todo lo que necesita”. Y así, casi sin darse cuenta, comenzó a escribir la historia. Con el respaldo de Diario LA PRENSA y el entusiasmo de la Feria Juniana se organizan los detalles. Los premios eran modestos, pero significativos para la época: 300 lempiras para el ganador, 150 para el segundo y 100 para el tercero.
El 17 de junio se registró el primer inscrito. Se trató de René Arturo Ulloa Mendoza, quien llegó al cuartel del Cuerpo de Bomberos. Días después, el 26 de junio, la ciudad amaneció distinta. Familias en las aceras, vendedores bajo el sol y 210 corredores alineados a las 2:00 pm en el parque central Miguel Paz Barahona , listos para recorrer 12 kilómetros con más coraje que experiencia.
El primer campeón. El disparo de salida, a carga de Hipólito López, rompió el aire... y Honduras comenzó a correr. El recorrido fue exigente: desde el parque central, pasando por Los Próceres y la dura subida al Caracol.
Pero nadie se detuvo.
Mientras tanto, algo mágico ocurriría a los lados del camino. La ciudad se transformó en un solo corazón. Gente que no se conocía aplaudía, gritaba, alentaba. Había una conexión genuina, una emoción compartida que iba más allá de la competencia.
Entre el cansancio y la determinación, un corredor comenzó a despegarse. Era Luis Enrique Castillo, un joven de Danlí, El Paraíso, que corría como si llevara el alma en cada zancada. Cruzó la meta en 48 minutos y 40 segundos, exhausto, empapado en sudor, pero convertido en el primer ganador de esta historia.
Detrás de él llegaron Manuel Izaguirre Benítez y Óscar Danilo Ponce , completando un podio que el tiempo no ha olvidado. Aquella jornada también contó con la presencia de figuras del atletismo nacional como Hipólito López , Luis Raudales y Raúl Lanza , quienes dieron aún más significado a ese día. Al final 111 corredores terminaron los 12 kilómetros que fue la meta.
Al caer la tarde, todo volvió a la calma. Pero algo había cambiado para siempre porque aquel 26 de junio de 1976 no terminó una carrera... comenzó una historia. Una que creció con su gente, con cada paso, con cada aplauso, con cada generación. Hoy, a casi 50 años, Honduras sigue corriendo. Este año se celebra la “Edición de Oro” de la Maratón La Prensa-Gatorade, un evento que agrandará aún más una competencia que ya es legendaria.