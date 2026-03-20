Arrancan inscripciones de la media Maratón LA PRENSA-Gatorade

San Pedro Sula, Honduras.

Este año, la media Maratón LA PRENSA-Gatorade cumple medio siglo de vida y la mayor fiesta del atletismo en Honduras viene cargada de premios y sorpresas para los amantes del “running”.

Las inscripciones ya comenzaron y los primeros 1,000 atletas que se inscribieron por medio del canal de WhatsApp de Diario LA PRENSA recibirán una personalización especial en su camiseta. Este evento será único, ya que representa los 50 años, que es una “edición de oro”.

La comunidad digital de Diario LA PRENSA volvió a demostrar su alcance. Los suscriptores del canal oficial de WhatsApp de la Maratón fueron los primeros en conocer la apertura de inscripciones en preventa, con acceso a un precio exclusivo de L 450.00 y al beneficio de personalización gratuita de su camiseta al completar el registro durante el fin de semana.

El resultado fue inmediato: casi 1,000 corredores se inscribieron en 36 horas que se hizo el anuncio del lanzamiento digital. La cifra refleja el interés por participar en una de las carreras más representativas del país, así como el impacto de los canales digitales en la convocatoria.