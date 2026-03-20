Arrancan inscripciones de la media Maratón LA PRENSA-Gatorade

Este año, la media Maratón LA PRENSA-Gatorade cumple medio siglo de vida y la mayor fiesta del atletismo en Honduras viene cargada de premios y sorpresas para los amantes del “running”.
Las inscripciones ya comenzaron y los primeros 1,000 atletas que se inscribieron por medio del canal de WhatsApp de Diario LA PRENSA recibirán una personalización especial en su camiseta. Este evento será único, ya que representa los 50 años, que es una “edición de oro”.
La comunidad digital de Diario LA PRENSA volvió a demostrar su alcance. Los suscriptores del canal oficial de WhatsApp de la Maratón fueron los primeros en conocer la apertura de inscripciones en preventa, con acceso a un precio exclusivo de L 450.00 y al beneficio de personalización gratuita de su camiseta al completar el registro durante el fin de semana.
El resultado fue inmediato: casi 1,000 corredores se inscribieron en 36 horas que se hizo el anuncio del lanzamiento digital. La cifra refleja el interés por participar en una de las carreras más representativas del país, así como el impacto de los canales digitales en la convocatoria.
La sorpresa
Los suscriptores de www.laprensa.hn mantienen este precio especial de forma permanente. Diario LA PRENSA invita a completar el registro para continuar accediendo a beneficios exclusivos dentro de su comunidad digital.
El precio de preventa al público general, de L450.00, estará vigente hasta el 31 de marzo. Los organizadores recomiendan asegurar el cupo con anticipación y el lanzamiento oficial del evento será el 25 de marzo.
La estrategia digital de la media Maratón LA PRENSA-Gatorade ha incorporado beneficios como acceso anticipado al evento, promociones y experiencias exclusivas para sus audiencias más cercanas, especialmente a través de su canal de WhatsApp del diario.
Un evento emblemático
La Maratón reúne cada año a miles de corredores y forma parte de las actividades tradicionales de la Feria Juniana, consolidándose como un evento que promueve el deporte y la convivencia.
La competencia comenzó a correrse por primera vez en 1976 en el marco de la Feria Juniana de San Pedro Sula, siendo una carrera familiar que se corría únicamente en la populosa tercera avenida de esta ciudad.
En la edición pasada, más de 10,000 corredores colmaron la competencia, y este año se espera una cifra mayor, pues el “running” se ha convertido en una de las pasiones de familias enteras que esperan con ansias la carrera más emblemática del país.
Las inscripciones están abiertas y lo pueden hacer por medio de la página de la carrera, que es: www.maratonlaprensa.hn, por el módico precio de 450 lempiras.
Este año se correrá a beneficio de la Fundación 1,000 Escuelas, que impulsa el “influencer” japonés Shin Fujiyama.