Premios DIEZ: Bellezas, mundialista y personalidades engalanaron el evento

Hubo derroche de belleza en la novena edición de los Premios DIEZ que se realizaron la noche de este lunes 4 de mayo. Te mostramos las mejores imágenes de la alfombra roja del magno evento.
El Hotel Clarion de Tegucigalpa fue el lugar donde se realizaron los Premios Diez.
José Francisco Molina, DT de la selección de Honduras, acudió al evento acompañado por Francis Hernández y Jorge Salomón. Además, estuvo acompañándolos Edwin Banegas.
Momento de la llegada de los españoles José Francisco Molina y Francis Hernández a la décima edición de los ya reconocidos Premios DIEZ.
La bella Kimberly Molina estuvo presente y fue una de las presentadoras en los Premios Diez.
Desde las 6 de la tarde comenzaron a llegar las diferentes personalidades.
Dos hermosas chicas que cautivaron en el Hotel Clarion en la alfombra roja de los Premios Diez.
Otra de las hermosas jovencitas que engalanaron con su belleza el magno evento.
Los presentadores de los Premios Diez posaron para nuestro lente y la emoción era evidente.
El experimentado futbolista hondureño Reinieri Mayorquín acudió a la gala.
Muñeca... Ella es Grace Ramírez, la linda periodista deportiva que robó suspiros en la décima edición de los ya reconocidos Premios DIEZ
Dos hermosas modelos que posaron para nuestro lente previo al inicio de los Premios Diez.
Otra de las hermosas damas que estuvieron en el evento.
El volante argentino Rodrigo Gómez del Motagua fue uno de los muchos futbolistas que se hicieron presentes a la ceremonia.
Eduardo Espinel, DT del Olimpia, se olvidó por unos minutos de su compromiso con el León y acudió a disfrutar de los Premios Diez.
El defensor uruguayo Emanuel Hernández del Olimpia fue otro de los jugadores que llegaron a la décima edición de los ya reconocidos Premios DIEZ.
La hermosa Copa de la Liga Hondubet presente en los Premios Diez.
El árbitro mundialista Said Martínez se hizo presente a los Premios Diez y no ocultó su emoción.
Otra de las bellas chicas que robaron suspiros en la alfombra roja.
La periodista Claudia Torres de Diario Diez presente en la ceremonia.