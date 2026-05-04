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Premios DIEZ: Bellezas, mundialista y personalidades engalanaron el evento

La gala de los Premios DIEZ no solo brilló por los reconocimientos deportivos, sino también por el despliegue de glamour, figuras destacadas y momentos que captaron todas las miradas.

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Hubo derroche de belleza en la novena edición de los Premios DIEZ que se realizaron la noche de este lunes 4 de mayo. Te mostramos las mejores imágenes de la alfombra roja del magno evento.

 Fotos Estalin Irías. David Romero y Mauricio Ayala.
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El Hotel Clarion de Tegucigalpa fue el lugar donde se realizaron los Premios Diez.
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José Francisco Molina, DT de la selección de Honduras, acudió al evento acompañado por Francis Hernández y Jorge Salomón. Además, estuvo acompañándolos Edwin Banegas.

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Momento de la llegada de los españoles José Francisco Molina y Francis Hernández a la décima edición de los ya reconocidos Premios DIEZ.
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La bella Kimberly Molina estuvo presente y fue una de las presentadoras en los Premios Diez.
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Desde las 6 de la tarde comenzaron a llegar las diferentes personalidades.

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Dos hermosas chicas que cautivaron en el Hotel Clarion en la alfombra roja de los Premios Diez.

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Otra de las hermosas jovencitas que engalanaron con su belleza el magno evento.

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Los presentadores de los Premios Diez posaron para nuestro lente y la emoción era evidente.

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El experimentado futbolista hondureño Reinieri Mayorquín acudió a la gala.

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Muñeca... Ella es Grace Ramírez, la linda periodista deportiva que robó suspiros en la décima edición de los ya reconocidos Premios DIEZ
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Dos hermosas modelos que posaron para nuestro lente previo al inicio de los Premios Diez.
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Otra de las hermosas damas que estuvieron en el evento.
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El volante argentino Rodrigo Gómez del Motagua fue uno de los muchos futbolistas que se hicieron presentes a la ceremonia.

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Eduardo Espinel, DT del Olimpia, se olvidó por unos minutos de su compromiso con el León y acudió a disfrutar de los Premios Diez.

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El defensor uruguayo Emanuel Hernández del Olimpia fue otro de los jugadores que llegaron a la décima edición de los ya reconocidos Premios DIEZ.
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La hermosa Copa de la Liga Hondubet presente en los Premios Diez.
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El árbitro mundialista Said Martínez se hizo presente a los Premios Diez y no ocultó su emoción.

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Otra de las bellas chicas que robaron suspiros en la alfombra roja.

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La periodista Claudia Torres de Diario Diez presente en la ceremonia.
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