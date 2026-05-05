Martes caluroso en mayoría de zonas de Honduras

Tegucigalpa.

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó que este día predominará un ambiente caluroso y estable en la mayor parte del país, con pocas variaciones durante la mañana y primeras horas de la tarde. Luis Fonseca, pronosticador de la institución, explicó que, aunque las condiciones secas seguirán dominando, no se descartan precipitaciones puntuales en el suroccidente, generadas por el ingreso de humedad desde el océano Pacífico.

El calor predominará con temperaturas que alcanzarán valores cercanos a los 39 grados Celsius en la zona sur, particularmente en Valle y Choluteca. En contraste, sectores de mayor altitud, como Intibucá, mantendrán un ambiente más fresco, con registros mínimos alrededor de los 14 grados. En el resto del territorio, las temperaturas se mantendrán elevadas, con máximas que oscilarán entre los 32 y 36 grados en regiones como el centro, norte y occidente, mientras que en áreas costeras e insulares se espera un ambiente cálido con mínimas superiores a los 23 grados. Las condiciones marítimas permanecerán estables, con oleaje entre 1 y 3 pies tanto en el litoral Caribe como en el golfo de Fonseca, sin riesgos significativos para la navegación. Además, el país continúa bajo la fase de luna llena.