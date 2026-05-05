  1. Inicio
  2. · Honduras

Martes caluroso en mayoría de zonas de Honduras

No se descartan precipitaciones puntuales en el suroccidente, generadas por el ingreso de humedad desde el océano Pacífico

Martes caluroso en mayoría de zonas de Honduras

En mayoría del territorio, las temperaturas se mantendrán elevadas, con máximas que oscilarán entre los 32 y 36 grados
Tegucigalpa.

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó que este día predominará un ambiente caluroso y estable en la mayor parte del país, con pocas variaciones durante la mañana y primeras horas de la tarde.

Luis Fonseca, pronosticador de la institución, explicó que, aunque las condiciones secas seguirán dominando, no se descartan precipitaciones puntuales en el suroccidente, generadas por el ingreso de humedad desde el océano Pacífico.

Honduras acelera reformas financieras para asegurar desembolso del FMI

El calor predominará con temperaturas que alcanzarán valores cercanos a los 39 grados Celsius en la zona sur, particularmente en Valle y Choluteca. En contraste, sectores de mayor altitud, como Intibucá, mantendrán un ambiente más fresco, con registros mínimos alrededor de los 14 grados.

En el resto del territorio, las temperaturas se mantendrán elevadas, con máximas que oscilarán entre los 32 y 36 grados en regiones como el centro, norte y occidente, mientras que en áreas costeras e insulares se espera un ambiente cálido con mínimas superiores a los 23 grados.

Las condiciones marítimas permanecerán estables, con oleaje entre 1 y 3 pies tanto en el litoral Caribe como en el golfo de Fonseca, sin riesgos significativos para la navegación. Además, el país continúa bajo la fase de luna llena.

Congreso aprueba reformas a Ley de Presupuesto y fortalece Caja Única

El reporte también indica que la salida del sol se registró a las 5:25 de la mañana y su puesta está prevista para las 6:06 de la tarde.

Ante este panorama, las autoridades reiteraron el llamado a la población a mantenerse hidratada, evitar la exposición prolongada al sol en horas de mayor radiación y tomar precauciones frente a las altas temperaturas.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias