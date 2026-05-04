Estudiantes se toman el CTHA para exigir restitución de su director

Estudiantes del Centro Técnico Hondureño Alemán (CTHA) se tomaron las instalaciones este lunes 4 de mayo para exigir la restitución de su director, Nicolás Ochoa, quien fue separado de su cargo debido a una investigación por supuestos cobros irregulares.
La acción, que paralizó las actividades académicas, se da en un contexto de creciente tensión entre la comunidad educativa y la Dirección Departamental de Educación de Cortés, que hace varias semanas decidió apartar a Ochoa mientras se desarrollan las averiguaciones correspondientes.
En entrevista con Diario LA PRENSA, Ochoa había informado que la decisión le fue comunicada de manera verbal durante una intervención realizada el pasado 8 de abril, sin previo aviso, lo que ha generado cuestionamientos entre docentes, padres de familia y estudiantes de una de las instituciones más reconocidas del país por su modelo educativo y proyección internacional.
La Asociación de Padres de Familia convocó este mismo lunes a una asamblea informativa para explicar los alcances del proceso y las implicaciones de la separación del director, encuentro al que asistieron tanto Ochoa como el director departamental de Educación, Rafael Rodríguez.
En declaraciones a medios televisivos, Rodríguez indicó que Ochoa enfrenta un procedimiento disciplinario y reiteró que, mientras este no concluya, no será restituido. "No lo vamos a restituir porque estamos en un procedimiento administrativo que debe finalizar", dijo.
Señaló además que la resolución final dependerá de la Secretaría de Educación en Tegucigalpa, que enviará una comisión para dar seguimiento al caso. Entre los señalamientos, mencionó la falta de rendición de cuentas y liquidación de fondos desde 2021.
Rodríguez también cuestionó la reacción de algunos padres de familia y estudiantes, que amenazaron con paralizar las clases, asegurando que el sistema educativo continúa operando con normalidad y que los docentes se encuentran al día en sus pagos.
Por su parte, Emily Peralta, presidenta del gobierno estudiantil, salió en defensa de la gestión de Ochoa, asegurando que las denuncias sobre cobros indebidos "no reflejan la realidad del instituto".
Peralta expresó que el centro educativo realiza un cobro anual de L3,160, el cual está destinado principalmente a cubrir el seguro médico de los estudiantes, en el que el colegio invierte unos L800,000, debido a que cuenta con una matrícula de más de 1,000 alumnos.
Añadió que este aporte también permite el mantenimiento de talleres, infraestructura y la compra de materiales para las prácticas técnicas, las cuales implican el uso de equipos eléctricos y maquinaria pesada.
Mientras que Nicolás Ochoa defendió la legalidad y transparencia en el uso de los fondos, enfatizando que estos se invierten en el mantenimiento del centro educativo, incluyendo sistemas eléctricos, de agua, iluminación y áreas verdes.
También subrayó que el actual gobierno no ha desembolsado la matrícula gratis, y cuando administraciones anteriores lo han hecho, esta apenas representa el 18% del presupuesto que el centro necesita para operar, obligándolos a depender de aportaciones internas.
Ochoa expresó estar de acuerdo con ser investigado, pero cuestionó la forma en que se ha ejecutado el proceso, calificando su suspensión como "irregular y violatoria" de sus derechos. En ese sentido, anunció que presentará documentación ante los tribunales para solicitar la anulación del procedimiento administrativo en su contra.
También adelantó que se reserva el derecho de interponer acciones legales por difamación contra el director departamental, Rafael Rodríguez, en medio de un conflicto que ha escalado más allá del ámbito institucional.
En respaldo a Ochoa, el Consejo General de Profesores del CTHA emitió recientemente un pronunciamiento público en el que destacó su trayectoria de más de 39 años y cuestionó la medida adoptada por las autoridades, señalando posibles vulneraciones al debido proceso.
El apoyo también se ha extendido a redes sociales, donde estudiantes y egresados que actualmente laboran en Alemania, gracias a programas de intercambio promovidos durante la gestión de Ochoa, han manifestado su respaldo, resaltando el impacto de su liderazgo en la apertura de oportunidades en el extranjero.
Mientras tanto, los padres de familia anunciaron nuevas medidas de presión, incluyendo la toma de las instalaciones de la Dirección Departamental de Educación, en espera de una resolución que permita superar la crisis que mantiene en vilo a uno de los centros técnicos más emblemáticos del país.