Estudiantes se toman el CTHA para exigir restitución de su director

San Pedro Sula, Honduras.

Estudiantes del Centro Técnico Hondureño Alemán (CTHA) se tomaron las instalaciones este lunes 4 de mayo para exigir la restitución de su director, Nicolás Ochoa, quien fue separado de su cargo debido a una investigación por supuestos cobros irregulares. La acción, que paralizó las actividades académicas, se da en un contexto de creciente tensión entre la comunidad educativa y la Dirección Departamental de Educación de Cortés, que hace varias semanas decidió apartar a Ochoa mientras se desarrollan las averiguaciones correspondientes. En entrevista con Diario LA PRENSA, Ochoa había informado que la decisión le fue comunicada de manera verbal durante una intervención realizada el pasado 8 de abril, sin previo aviso, lo que ha generado cuestionamientos entre docentes, padres de familia y estudiantes de una de las instituciones más reconocidas del país por su modelo educativo y proyección internacional. La Asociación de Padres de Familia convocó este mismo lunes a una asamblea informativa para explicar los alcances del proceso y las implicaciones de la separación del director, encuentro al que asistieron tanto Ochoa como el director departamental de Educación, Rafael Rodríguez. En declaraciones a medios televisivos, Rodríguez indicó que Ochoa enfrenta un procedimiento disciplinario y reiteró que, mientras este no concluya, no será restituido. "No lo vamos a restituir porque estamos en un procedimiento administrativo que debe finalizar", dijo.

Señaló además que la resolución final dependerá de la Secretaría de Educación en Tegucigalpa, que enviará una comisión para dar seguimiento al caso. Entre los señalamientos, mencionó la falta de rendición de cuentas y liquidación de fondos desde 2021. Rodríguez también cuestionó la reacción de algunos padres de familia y estudiantes, que amenazaron con paralizar las clases, asegurando que el sistema educativo continúa operando con normalidad y que los docentes se encuentran al día en sus pagos. Por su parte, Emily Peralta, presidenta del gobierno estudiantil, salió en defensa de la gestión de Ochoa, asegurando que las denuncias sobre cobros indebidos "no reflejan la realidad del instituto".

Peralta expresó que el centro educativo realiza un cobro anual de L3,160, el cual está destinado principalmente a cubrir el seguro médico de los estudiantes, en el que el colegio invierte unos L800,000, debido a que cuenta con una matrícula de más de 1,000 alumnos. Añadió que este aporte también permite el mantenimiento de talleres, infraestructura y la compra de materiales para las prácticas técnicas, las cuales implican el uso de equipos eléctricos y maquinaria pesada. Mientras que Nicolás Ochoa defendió la legalidad y transparencia en el uso de los fondos, enfatizando que estos se invierten en el mantenimiento del centro educativo, incluyendo sistemas eléctricos, de agua, iluminación y áreas verdes. También subrayó que el actual gobierno no ha desembolsado la matrícula gratis, y cuando administraciones anteriores lo han hecho, esta apenas representa el 18% del presupuesto que el centro necesita para operar, obligándolos a depender de aportaciones internas.