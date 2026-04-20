Estudiantes y maestros del CTHA rechazan suspensión del director Nicolás Ochoa

San Pedro Sula, Honduras.

La Dirección Departamental de Educación de Cortés suspendió de su cargo al director del Centro Técnico Hondureño Alemán (CTHA), Nicolás Ochoa, tras denuncias de supuestos cobros irregulares, una decisión que ha generado el rechazo tanto de estudiantes, como docentes, padres de familia y egresados de la institución. La decisión, que según Ochoa fue comunicada de forma verbal durante una intervención realizada el pasado 8 de abril, de la cual no había sido notificado, ha generado incertidumbre en la comunidad educativa de uno de los centros técnicos más importantes del país, reconocido por su modelo de formación y proyección internacional. "Ese día me presenté en la dirección departamental a presentar el informe de resultados del viaje a Alemania con los estudiantes de intercambio. A través de otra persona el director dijo que no podía recibirme, pero que él iba para el centro y allá me vería. Cuando llegué al CTHA me enteré de que se trataba de una intervención", dijo en exclusiva a Diario LA PRENSA.

De acuerdo con el director, minutos antes de que él llegara al centro, el director departamental, Rafael Rodríguez, había dado declaraciones a medios de comunicación donde anunciaba la intervención, sin antes notificarle formalmente a su persona, bajo el argumento de investigar denuncias de cobros por matrícula, rifas y otras actividades. El conflicto escaló días después, durante una reunión con padres de familia, donde, según el relato del docente, las autoridades reiteraron la existencia de denuncias y confirmaron su separación temporal del cargo mientras se desarrollan las investigaciones. "A través del licenciado Milton Ayala, coordinador de la comisión interventora, me pidieron que convocara a la directiva de padres de familia el lunes 13 de abril. Fue una reunión tensa, ese día el director departamental notificó que quedaba suspendido a partir de ese momento mientras se llevaba a cabo la investigación", expresó.

En ese mismo espacio, padres de familia habrían manifestado su desacuerdo con los señalamientos, asegurando que las aportaciones económicas realizadas al centro son voluntarias y destinadas al sostenimiento de áreas clave como los talleres del centro. El tema de las cuotas se ha convertido en uno de los puntos centrales de la controversia. De acuerdo con Ochoa, estos aportes permiten cubrir gastos que no son financiados por el Estado, como la compra de materiales para talleres, el mantenimiento de la infraestructura, el sistema eléctrico y el seguro por accidente para los estudiantes. Explicó que actualmente, el CTHA atiende a más de 1,400 alumnos que requieren insumos para su formación en áreas técnicas, lo que implica una inversión permanente en materiales como metales, madera, equipo eléctrico y herramientas especializadas. También se paga al personal de limpieza y vigilancia. "La aportación es voluntaria, es de L3,160 y se hace una vez al año, sin embargo, esto no restringe la matrícula, sabemos que hay padres que no pueden pagarlo debido a su situación económica, pero no por eso se le va a dejar de matricular ni pagar el seguro", indicó. Señaló que las autoridades educativas sostienen que no se pueden realizar cobros debido a la matrícula gratis que el Gobierno otorga, pero que este año el centro no ha recibido ningún desembolso por ese concepto y, cuando se ha otorgado en años anteriores, esta apenas cubre el 18% del presupuesto anual que el CTHA necesita.

"Solo en el seguro por accidente pagamos más de L800,000 cada año, ya que somos un centro técnico y todos los estudiantes llevan taller, además, para hacer sus prácticas las empresas les exigen tener seguro debido al área en que se desempeñan", detalló. Ochoa agregó que su suspensión ya está teniendo efectos en el funcionamiento del centro, ya que la imposibilidad de firmar cheques ha frenado pagos esenciales, incluyendo personal de vigilancia y la adquisición de insumos para los talleres. Por su parte, el Consejo General de Profesores del CTHA emitió un pronunciamiento público en el que expresa su respaldo al director, destacando sus más de 39 años de trayectoria y señalando que la medida adoptada por las autoridades educativas "vulnera principios fundamentales como el debido proceso y el derecho a la defensa". En el documento, los docentes también advierten que la falta de estabilidad administrativa podría afectar el desarrollo de las actividades académicas y técnicas, así como la organización interna del centro educativo.

A este respaldo se han sumado estudiantes y egresados del Centro Técnico Hondureño Alemán, quienes a través de redes sociales han impulsado el hashtag #JusticiaParaElProfesorOchoa.