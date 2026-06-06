Rusia mata a doce personas y lanza 272 drones contra Ucrania

Leópolis

Doce civiles ucranianos murieron en las últimas 24 horas a causa de los bombardeos rusos en las zonas controladas por Ucrania de las regiones de Donetsk y Jersón, en el este y el sur del país, según informaron las autoridades locales en la mañana de este sábado.

En Donetsk, seis personas murieron y 19 resultaron heridas, según la administración militar regional. En Jersón, el saldo fue de seis personas muertas y 27 heridas por ataques con drones, artillería y aviación.

Dos de ellas, entre ellas una cajera de 35 años, estaban en una gasolinera atacada por un dron ruso, que también hirió a nueve personas en el lugar.

Durante la noche, Rusia lanzó al menos 272 drones de largo alcance de diversos tipos contra Ucrania, según la Fuerza Aérea de este país. 249 de los drones fueron interceptados en el norte, sur y este de Ucrania. Sin embargo, 19 drones impactaron en 11 lugares, mientras que fragmentos de los artefactos derribados cayeron en otros 13 lugares.