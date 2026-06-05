Raúl Castro aparece por primera vez en un acto público tras la acusación penal en EEUU

Cuba.

El expresidente cubano Raúl Castro (2008-2018) asistió este viernes a un acto de homenaje por su 95 cumpleaños en La Habana, en su primera aparición pública desde que fue imputado con cargos penales en Estados Unidos por el derribo de dos avionetas de exiliados hace 30 años.

Castro, retirado de sus cargos y actual "líder al frente de la revolución cubana", según la terminología oficial, estuvo acompañado por el presidente Miguel Díaz-Canel y altos representantes del Partido Comunista de Cuba (PCC, único legal), el Gobierno y familiares, en el acto que también conmemoró el 65 aniversario de la creación del Ministerio del Interior (Minint).

Díaz-Canel resaltó que éste es uno de los cumpleaños más celebrados en la isla y elogió a Castro como jefe militar y estadista. Resaltó su "alto valor simbólico" y afirmó que "Raúl es Cuba y a Cuba no se toca", en referencia a las reciente imputación de EE.UU. en su contra.

El mandatario insistió en señalar que Cuba "quiere la paz" y afirmó que sigue "apostando por un clima de entendimiento con EE.UU. sobre la base del respeto mutuo". Recalcó asimismo que si la isla es atacada responderá en "legítima defensa" y, "si intentan entrar, que no quepan dudas (que) habrá combate decidido y firme".