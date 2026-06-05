EE UU dejará de contabilizar muertes de migrantes posteriores a su liberación de centros

Austin

El Gobierno de Donald Trump eliminará una política que obligaba a las autoridades a contabilizar en la cifra de muertes bajo custodia de las autoridades migratorias a aquellos que fallecían en los treinta días posteriores a su liberación, según confirmó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a EFE.

La política fue adoptada en 2021, durante el Gobierno de Joe Biden, y pedía al Servicio de Inmigración y Aduana (ICE, en inglés) informar de estos fallecimientos al Congreso e investigar sus causas.

La medida se produce en medio de críticas de la oposición y grupos de derechos humanos por las condiciones en los centros de detención, mientras las muertes de migrantes bajo custodia de las autoridades alcanzaron su punto más alto en los últimos veinte años.

DHS justifica su decisión al asegurar que, "cuando un individuo no está en custodia" del Gobierno, ellos ya no son responsables de monitorear su estado.

"Esto es de sentido común", indicó un portavoz de DHS a EFE. El Gobierno "no es responsable cuando una persona fallece semanas después de haber salido de su custodia", añadió.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés), la agencia encargada de detener y deportar migrantes, "sigue comprometido con la transparencia en relación con la muerte de personas detenidas", agregó el vocero.

Según esta fuente, "la nueva directriz detalla los procedimientos para notificar, revisar e informar de manera oportuna los fallecimientos ocurridos bajo custodia".

Este año, los datos indican que se podría superar este récord, pues en los primeros seis meses ya se han registrado 18 muertes y, según un estudio publicado en el 'Journal of the American Medical Association', la tasa de mortalidad en custodia de ICE aumentó tras una disminución en los últimos años.