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Trump dice estar dispuesto a reunirse con Jameneí si se alcanza un acuerdo con Irán

El presidente Donald Trump añadió que, en caso de producirse ese encuentro, sería "respetuoso", aunque admitió que probablemente no sea "la persona favorita" de Jameneí

  • Actualizado: 04 de junio de 2026 a las 19:09 -
  • Agencia EFE
Trump dice estar dispuesto a reunirse con Jameneí si se alcanza un acuerdo con Irán

El presidente Donald Trump, afirmó este jueves que estaría dispuesto a reunirse en persona con el líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jameneí

 SAMUEL CORUM / POOL / EFE
Washington, Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este jueves que estaría dispuesto a reunirse en persona con el líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jameneí, si se alcanza un acuerdo con la República Islámica para poner fin a la guerra y desbloquear el estrecho de Ormuz.

"No quiero reunirme, pero si lo hiciera, sería un honor conocerlo. Me gustaría ver si logramos un acuerdo, pero si llegamos a un acuerdo, es posible que me reuniera con él. Me parecería bien", declaró a la prensa en el Despacho Oval.

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El mandatario añadió que, en caso de producirse ese encuentro, sería "respetuoso", aunque admitió que probablemente no sea "la persona favorita" de Jameneí, dado que su padre, el ayatolá Alí Jameneí, murió en la ofensiva israelí y estadounidense del pasado 28 de febrero que desencadenó la guerra.

Mojtaba Jameneí, de 56 años, fue nombrado líder supremo de la República Islámica después de que el operativo acabara con la vida de su padre, quien lideró el país desde 1989.

El ayatolá guarda un perfil bastante reservado, no ha aparecido en público y solo traslada mensajes por escrito, razón por la que en alguna ocasión Trump había sugerido que podría estar muerto.

El Pentágono sospecha que quedó desfigurado tras un bombardeo, mientras que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, declaró esta semana en el Congreso que Jamaneí está "cada vez más implicado" en las negociaciones de paz con Washington.

Estados Unidos e Irán, que llevan semanas intercambiando borradores de un acuerdo de paz a través de los mediadores paquistaníes, han emitido mensajes contradictorios sobre las conversaciones, pues Teherán afirma que están paralizadas mientras Trump sostiene que siguen en marcha y que podría anunciarse un trato el próximo fin de semana.

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Agencia EFE
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