Estados Unidos intercepta un barco con 240 migrantes a bordo

Miami, Estados Unidos.

Autoridades estadounidenses interceptaron una embarcación con 240 migrantes haitianos cerca de las Islas Turcas y Caicos, después de recibir un reporte de que el bote estaba sobrecargado y en riesgo de hundimiento.

La Guardia Costera informó este jueves que el domingo pasado recibieron un reporte sobre un viaje migratorio irregular en una embarcación a unos veinticuatro kilómetros al sur de las islas en mención.

Autoridades aéreas de Miami ayudaron a guiar hasta el lugar a dos unidades marítimas de la Real Fuerza de Policía de las Islas Turcas y Caicos y del Regimiento del archipiélago, que aseguraron la embarcación y la remolcaron.