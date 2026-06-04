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Estados Unidos intercepta un barco con 240 migrantes a bordo

La Fuerza Fronteriza de las Islas Turcas y Caicos asumió la custodia de la embarcación y de los 240 migrantes

  • Actualizado: 04 de junio de 2026 a las 17:03 -
  • Agencia EFE
Estados Unidos intercepta un barco con 240 migrantes a bordo

Fotografía cedida este 4 de junio por la Estación Aérea de la Guardia Costera de los Estados Unidos en la que se captó una embarcación con 240 migrantes haitianos que fue interceptada cerca de las Islas Turcas y Caicos.

Guardia Costera de Estados Unidos / EFE
Miami, Estados Unidos.

Autoridades estadounidenses interceptaron una embarcación con 240 migrantes haitianos cerca de las Islas Turcas y Caicos, después de recibir un reporte de que el bote estaba sobrecargado y en riesgo de hundimiento.

La Guardia Costera informó este jueves que el domingo pasado recibieron un reporte sobre un viaje migratorio irregular en una embarcación a unos veinticuatro kilómetros al sur de las islas en mención.

Autoridades aéreas de Miami ayudaron a guiar hasta el lugar a dos unidades marítimas de la Real Fuerza de Policía de las Islas Turcas y Caicos y del Regimiento del archipiélago, que aseguraron la embarcación y la remolcaron.

Fotografía tomada de la cuenta en X @CBPCommissioner del comisionado de Aduanas y Protección Fronteriza de los EE.UU. (CBP), Rodney Scott.

Fotografía tomada de la cuenta en X @CBPCommissioner del comisionado de Aduanas y Protección Fronteriza de los EE.UU. (CBP), Rodney Scott.

 (@CBPCommissioner / EFE)

Según un comunicado de la Guardia Costera, la Fuerza Fronteriza de las islas asumió la custodia de la embarcación y de los 240 ocupantes, que afirmaron tener nacionalidad haitiana.

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En la operación también participó la Oficina de Operaciones Aéreas y Marítimas (AMO) de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) estadounidense.

"La exitosa intercepción y la extracción segura de estas personas de una situación peligrosa fue posible gracias a la estrecha colaboración y la rápida respuesta del personal de la Guardia Costera, de la CBP AMO y de las autoridades de las Islas Turcas y Caicos", dijo -en el comunicado- la teniente Chelsea García, subdirectora de Operaciones de la Guardia Costera de Estados Unidos para Bahamas y las islas donde se efectuó el operativo.

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Agencia EFE
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