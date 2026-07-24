Roatán reunirá a expertos internacionales en biomedicina y bioética

San Pedro Sula, Honduras.

Roatán será sede del Primer Encuentro Médico Internacional de Biotecnología, Biomedicina y Bioética, una jornada académica y científica que reunirá a especialistas nacionales y extranjeros para analizar los avances, oportunidades y desafíos que plantean estas disciplinas para la medicina hondureña. En el foro participarán médicos en formación de posgrado, investigadores, juristas, legisladores y representantes de la sociedad civil, con el objetivo de propiciar un diálogo interdisciplinario sobre la ciencia, la tecnología aplicada, la investigación biomédica y los marcos éticos y jurídicos necesarios para su desarrollo. El encuentro, que se realizará este sábado 25 de julio, es organizado por Honduras Próspera Inc., en colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah), el Colegio Médico de Honduras (CMH), el Colegio de Abogados de Honduras (CAH), la Comisión de Salud del Congreso Nacional y Corning Life Sciences. El encuentro contará con la participación de siete ponentes con experiencia en epidemiología, genética, salud pública, terapias celulares, investigación científica y derecho biomédico. Durante la jornada se desarrollarán conferencias magistrales, charlas especializadas, paneles temáticos y conversatorios orientados a vincular los avances científicos con su aplicación práctica, dentro de marcos éticos y regulatorios adecuados.

La conferencia principal estará a cargo del doctor Andrés Cárdenas, profesor asistente de Epidemiología y Salud Poblacional de la Escuela de Medicina de la Universidad de Stanford, quien abordará la epigenómica ambiental y la programación fetal, es decir cómo las condiciones ambientales pueden influir en el desarrollo genético del ser humano desde el embarazo y las primeras etapas de la vida. Su exposición profundizará en el uso de biomarcadores para identificar la exposición a sustancias químicas y otros factores ambientales, así como los cambios epigenéticos que estos pueden provocar en el organismo.

Dato Alcance del evento El análisis permitirá discutir qué implicaciones podrían tener estos hallazgos para la prevención y la salud pública en Honduras.

Por su parte, Carolina Villanueva, especialista en tecnología de cultivo celular de Corning Life Sciences, presentará las tendencias que están marcando el desarrollo de las terapias celulares en Latinoamérica. Otro de los espacios estará dedicado a la bioética y el derecho biomédico. El presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), Olbin Sarmiento, y la médica genetista Claudia Carranza, analizarán el marco jurídico de la investigación clínica, la propiedad intelectual, los derechos de los pacientes y los dilemas éticos relacionados con la investigación genómica. Mientras que, en un segundo panel, el epidemiólogo Manuel Antonio Sierra, la doctora Carranza y la epidemióloga del Hospital Escuela, Katya López, profundizarán en temas como la epidemiología de las enfermedades tropicales en Honduras, las posibilidades del diagnóstico molecular y la medicina de precisión.

El programa también contempla un conversatorio sobre investigación y desarrollo, en el que participarán los doctores Cárdenas, Sierra y Juan Pablo Arocha, representante del BioHUB. Este diálogo se centrará en el financiamiento de la investigación científica, la transferencia tecnológica y los procesos necesarios para convertir los hallazgos de laboratorio en aplicaciones clínicas, inversión e impacto social. Posteriormente, médicos, investigadores y especialistas del derecho debatirán sobre el marco ético y legal que Honduras necesita para ampliar la investigación biomédica sin dejar de garantizar el consentimiento informado, la protección de los pacientes y la adecuada regulación de las nuevas tecnologías.

Tome nota Objetivo Además de presentar avances científicos, el encuentro busca abrir espacios de colaboración entre universidades, gremios profesionales e industria biotecnológica.