El BCH ampliará los plazos para el retorno de divisas: oscilarán entre 40 y 85 días, según el destino

Tegucigalpa, Honduras.

Los cambios fueron definidos con base en criterios como el margen operativo, las condiciones de negociación, el ciclo comercial de las exportaciones, el tamaño de las empresas, las disrupciones extraordinarias y la situación macroeconómica.

Los nuevos plazos para el retorno de divisas oscilarán entre 40 y 85 días, según el tipo de producto y el mercado de destino.

Los plazos para la repatriación de divisas derivadas de las exportaciones de bienes serán ampliados en Honduras. Así lo anunció Roberto Lagos , presidente del Banco Central de Honduras (BCH), durante la presentación de la revisión del Programa Monetario 2026-2027.

Roberto Lagos explicó que la medida, que aún está pendiente de aprobación por el presidente de la República, Narsy Asfura, busca apoyar al sector exportador mediante una mayor flexibilidad en los plazos para la repatriación de divisas.

El funcionario señaló que, con la normativa vigente, resulta difícil que un exportador de melón, que envía su producción al continente asiático, pueda retornar las divisas dentro del plazo de 45 días.

Asimismo, indicó que los pequeños exportadores contarán con cinco días adicionales para cumplir con la repatriación de divisas. Con esta disposición, el sector exportador dispondrá de mayores márgenes para evitar sanciones por el retorno tardío de esos recursos.

**Nuevos plazos.** El café dispone actualmente de 45 días para repatriar las divisas. Con la nueva normativa, los plazos serán de 40 días para Centroamérica y el Caribe, 45 días para América del Norte, 50 días para Sudamérica, 60 días para Europa y África, y 70 días para Asia y Oceanía.

El banano cuenta actualmente con 25 días, plazo que se ampliará a 50 días para Centroamérica y el Caribe, 55 días para América del Norte, 60 días para Sudamérica, 70 días para Europa y África, y 80 días para Asia y Oceanía.

En el caso de los melones y las sandías, el plazo vigente es de 45 días. Con la reforma será de 50 días para Centroamérica y el Caribe, 55 días para América del Norte, 60 días para Sudamérica, 70 días para Europa y África, y 80 días para Asia y Oceanía.

Para el azúcar, el período actual es de 30 días y se extenderá a 50 días para Centroamérica y el Caribe, 55 días para América del Norte, 60 días para Sudamérica, 70 días para Europa y África, y 80 días para Asia y Oceanía.

Los minerales cuentan actualmente con 65 días para repatriar las divisas. Los nuevos plazos serán de 50 días para Centroamérica y el Caribe, 55 días para América del Norte, 60 días para Sudamérica, 70 días para Europa y África, y 80 días para Asia y Oceanía.

Las exportaciones de madera y sus derivados disponen actualmente de entre 20 y 45 días. Con la reforma tendrán 50 días para Centroamérica y el Caribe, 55 días para América del Norte, 60 días para Sudamérica, 70 días para Europa y África, y 80 días para Asia y Oceanía.