Piden blindar las incapacidades del IHSS tras pagos que superan los L221 millones

Al ser consultado sobre cuántos <b>empleados del IHSS </b>entre médicos, enfermeros y personal administrativo han sido suspendidos, despedidos o procesados judicialmente por emitir o facilitar incapacidades irregulares, el instituto respondió que, en los últimos cinco años, únicamente despidió en 2022 a una persona que se desempeñaba como encargado de almacén en la regional de Choloma, por su responsabilidad directa en el extravío de talonarios de certificados de incapacidad temporal.Asimismo, informó que entre 2023 y 2025 fueron despedidas 11 personas en el <b>Hospital de Especialidades </b>y seis en el Hospital Barrio Abajo, ambos en Tegucigalpa, por hechos relacionados con estas irregularidades.