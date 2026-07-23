Piden blindar las incapacidades del IHSS tras pagos que superan los L221 millones

San Pedro Sula, Cortés

El Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) ha desembolsado, en lo que va de 2026, 221.7 millones de lempiras por concepto de 36,708 incapacidades temporales. Este beneficio representa un importante compromiso financiero para la institución, por lo que distintos sectores consideran necesario fortalecer los mecanismos de seguridad, control y transparencia en su administración. Representantes de diversos sectores sostienen que reforzar los procesos de verificación y fiscalización contribuiría a garantizar que las incapacidades temporales se otorguen conforme a la normativa vigente y que los recursos del IHSS se administren de manera eficiente. Además, consideran que estas medidas ayudarían a preservar la sostenibilidad financiera de la institución y la confianza de los derechohabientes, así como a evitar la falsificación de incapacidades o el uso irregular de talonarios del IHSS para extender certificados.

Datos proporcionados por el IHSS a LA PRENSA, mediante una solicitud de información pública, indican que en 2024 se tramitaron 74,220 incapacidades temporales, con un desembolso de 376.9 millones de lempiras. En 2025, la institución registró 72,691 incapacidades temporales, por un monto de 433.6 millones de lempiras. En tanto, en lo que va de 2026 se han tramitado 36,708 incapacidades, que representan un desembolso de 221.7 millones de lempiras. En conjunto, entre 2024 y lo que va de 2026, el IHSS ha desembolsado aproximadamente 1,032.2 millones de lempiras por el pago de 183,619 incapacidades temporales, lo que equivale a un promedio de 5,621 lempiras por incapacidad tramitada. No obstante, el monto varía en función del salario del afiliado, la cantidad de días autorizados y el tipo de incapacidad. Con base en este promedio, la mayoría de los subsidios correspondería a incapacidades temporales de corta duración y no a incapacidades permanentes o pensiones. Sin embargo, el cálculo constituye únicamente una referencia estadística y no representa el monto que recibe cada beneficiario, ya que el subsidio económico se determina de acuerdo con el salario del trabajador y el período de incapacidad autorizado por el IHSS.

Detectan inconsistencias en incapacidades

En la respuesta remitida a este rotativo, la institución detalló que, durante el proceso de revisión de los certificados de incapacidad temporal presentados para trámite de pago, se identificaron casos con inconsistencias, por lo que fueron remitidos a investigación. En ese sentido, se enviaron a investigación seis certificados en 2024, 24 en 2025 y 15 en lo que va de 2026. "Respecto de los cuales se emitió el dictamen técnico correspondiente. Es importante precisar que la información anterior corresponde únicamente a los certificados de incapacidad temporal presentados para trámite de pago ante la Subgerencia de Subsidios y que presentaron inconsistencias durante su revisión administrativa; por consiguiente, no representa la totalidad de los certificados de incapacidad temporal emitidos o que pudieran circular a nivel nacional", explicó el IHSS. La institución agregó que, cuando detecta inconsistencias en los certificados de incapacidad temporal, los casos son remitidos a la Comisión de Evaluación del Certificado de Incapacidad Temporal Laboral (CECITL), que investiga y emite un dictamen técnico. Si determina que el subsidio es improcedente, la Subgerencia de Subsidios deniega el pago, notifica al patrono y traslada el expediente a la Unidad de Asesoría Legal para las acciones correspondientes.

Despidos por irregularidades

Al ser consultado sobre cuántos empleados del IHSS entre médicos, enfermeros y personal administrativo han sido suspendidos, despedidos o procesados judicialmente por emitir o facilitar incapacidades irregulares, el instituto respondió que, en los últimos cinco años, únicamente despidió en 2022 a una persona que se desempeñaba como encargado de almacén en la regional de Choloma, por su responsabilidad directa en el extravío de talonarios de certificados de incapacidad temporal. Asimismo, informó que entre 2023 y 2025 fueron despedidas 11 personas en el Hospital de Especialidades y seis en el Hospital Barrio Abajo, ambos en Tegucigalpa, por hechos relacionados con estas irregularidades.

El IHSS informó que el Sistema de Emisión y Refrendo de Incapacidades (INCAP) está integrado con el Sistema Médico (SIMH), lo que permite que los certificados de incapacidad queden vinculados automáticamente al expediente clínico electrónico del paciente. Además, incorpora medidas de seguridad como autenticación de usuarios, cifrado de información, validación de datos y códigos QR para verificar la autenticidad de los certificados.

Fraude en incapacidades de menos de tres días

Carlos Umaña, diputado y exempleado del IHSS, declaró que es necesario reforzar las medidas de seguridad y digitalizar todos los procesos para evitar el uso indebido de las incapacidades. “Se tiene que blindar el sistema de incapacidades, porque le cuesta al Seguro Social cientos de millones de lempiras al año en pago de subsidios, se tiene que blindar las incapacidades a través de un código QR y que todas las empresas, gobierno estén enlazados y sea verificable la información”. Umaña agregó que se está dando con frecuencia el fraude de las incapacidades de corta duración, es decir, las de menos de tres días, y que el Colegio Médico ha dicho que: “No va apañar ninguna sinvergüenzada, la gente utiliza estas incapacidades para faltar al trabajo y hay quienes las extienden”. Asimismo, señaló que el pago de incapacidades conlleva un trámite administrativo que no tarda menos de un mes y consideró que debe buscarse un mecanismo para simplificar estos procesos y agilizar el pago de los subsidios. El IHSS reconoce diferentes tipos de incapacidad, entre ellas la incapacidad temporal, que otorga un período de reposo de hasta 365 días calendario por enfermedad o accidente; la incapacidad prenatal, que concede 42 días calendario de descanso antes del parto; y la incapacidad parcial permanente, que corresponde a una disminución permanente de una función física o mental que permite al trabajador continuar realizando algunas labores.

Derechohabientes denuncian retrasos en el pago de incapacidades

Los derechohabientes también expresan inconformidad por el tiempo que tarda el Seguro Social en pagar las incapacidades. Algunos aseguran que el trámite puede demorar varios meses, aunque las autoridades sostienen que el tiempo promedio de pago es de tres semanas. Añaden que las incapacidades derivadas de riesgos profesionales suelen tardar más debido a que requieren una investigación adicional. "En marzo de 2025 tramité una incapacidad de siete días, luego de que me atropellaron. El pago de la incapacidad salió en abril de 2026", compartió la ciudadana Silvia Basha en redes sociales. Otra de las quejas recurrentes es la falta de talonarios para extender incapacidades. No obstante, las autoridades aseguran que la institución avanza en la transición hacia la emisión digital de estos documentos. Asimismo, informaron que semanalmente publican el listado de incapacidades cuyos pagos ya fueron autorizados; sin embargo, señalaron que muchos derechohabientes no acuden a las oficinas para completar el trámite correspondiente.

"Es un derecho del empleado, pero no puede abusar", expertas en temas laborales

Jissel Rivera, experta en temas laborales, manifestó que cuando la incapacidad es de tres días es absorbida únicamente por el patrono y que los trabajadores tienen derecho a hacer uso del servicio de salud, ya sea del Seguro Social o de un servicio privado. “Es un derecho del empleado, pero, no puede abusar de los tres días, ahí entra el reglamento interno de la empresa”. Rivera indicó que hay empresas que cuentan con sus propias clínicas para brindar un mejor servicio a sus empleados, ya que la atención en las clínicas periféricas del Seguro Social es tediosa y deficiente.