Secretaría de Vivienda propone subsidiar la prima para bajar las cuotas de las casas

Representantes de la Asociación de Urbanizadores y Promotores de Vivienda de Honduras (Asuprovih) y de la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción (Chico) consideran que la propuesta permitirá ampliar el acceso a la vivienda social, especialmente mediante los nuevos bonos y subsidios. No obstante, el plan señala que su éxito dependerá de contar con financiamiento suficiente, transparencia en la administración de los recursos y la participación de instituciones como Banhprovi, el RAP, Fonhvivienda y CONFIANZA SA-FGR.