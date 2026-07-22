Secretaría de Vivienda propone subsidiar la prima para bajar las cuotas de las casas

La Secretaría de Vivienda y Asentamientos Humanos (Seviah) presentó una propuesta de subsidios para ampliar el acceso a la vivienda de interés social, especialmente entre las familias de menores ingresos. El plan, incluido en el Plan Nacional para la Inclusión Financiera en Vivienda 2026-2030, plantea otorgar bonos de hasta L82,500 y subsidios mensuales durante los primeros 10 años del financiamiento, con el propósito de reducir las cuotas y facilitar la compra de una vivienda propia.
El plan, que actualmente es socializado con el sector construcción y el sistema financiero y al que tuvo acceso LA PRENSA, busca atender el déficit habitacional de Honduras mediante una combinación de subsidios y nuevos mecanismos de financiamiento. Según el documento, el país registra un déficit de 1.6 millones de familias, de las cuales el 40% necesita una vivienda nueva y el 60% requiere mejorar la que ya posee.
La propuesta responde a la brecha entre los ingresos de los hogares y el costo de financiar una vivienda. Como ejemplo, una casa de interés social valorada en L900,000, financiada a 25 años con una tasa cercana al 14%, genera una cuota mensual de alrededor de L10,800, mientras que un hogar con un Salario Mínimo de Referencia (SMR) solo tiene capacidad para pagar aproximadamente L5,411.
Para reducir esa diferencia, el esquema incorpora dos incentivos: el Bono Directo a la Cuota (BDC), que disminuye la prima o el capital del préstamo, y el Subsidio Directo a la Cuota (SDC), un aporte mensual decreciente durante los primeros 10 años del crédito. Ambos buscan facilitar el acceso al financiamiento a familias de menores ingresos.
En una vivienda multifamiliar valorada en L1.2 millones, una familia con ingresos de hasta 1.5 SMR reduciría su cuota mensual del primer año de L10,484 a L6,463, gracias a un bono inicial de L82,500 y un subsidio mensual de L3,301, equivalente a una reducción del 39% de la cuota.
Para una vivienda unifamiliar de L900,000, una familia con ingresos de hasta 1.5 SMR pagaría durante el primer año una cuota de L4,697 en lugar de L7,863, debido a un bono de L45,000 y un subsidio mensual de L2,773, lo que representa una reducción cercana al 40%.
El Bono Directo a la Cuota (BDC) para viviendas unifamiliares se asignará según el nivel de ingresos del hogar. Los hogares con ingresos inferiores a 1.5 Salarios Mínimos de Referencia (SMR) recibirán un bono de L45,000; quienes perciban entre 1.5 y 2.0 SMR, L38,000; entre 2.0 y 2.5 SMR, L31,000; entre 2.5 y 3.0 SMR, L24,000; entre 3.0 y 3.5 SMR, L17,000; y entre 3.5 y 4.0 SMR, L10,000.
En el caso de los proyectos multifamiliares, la propuesta contempla bonos más altos para incentivar el desarrollo de viviendas verticales. Los hogares con ingresos inferiores a 1.5 Salarios Mínimos de Referencia (SMR) recibirían un bono de L82,500; quienes perciban entre 1.5 y 2.0 SMR, L70,000; entre 2.0 y 2.5 SMR, L57,500; entre 2.5 y 3.0 SMR, L45,000; entre 3.0 y 3.5 SMR, L32,500; y entre 3.5 y 4.0 SMR, L20,000.
El Subsidio Directo a la Cuota (SDC) se otorgará durante 120 meses. Para viviendas unifamiliares iniciará con L2,773 mensuales el primer año y disminuirá gradualmente hasta L339 en el décimo año. En proyectos multifamiliares comenzará con L3,301, bajará a L2,161 en el quinto año y finalizará con L403 en el décimo.
El plan también incluye microcréditos de hasta L300,000 para mejorar viviendas existentes, con subsidios de hasta L45,000, así como una modalidad de vivienda productiva, que permitirá financiar en una sola cuota la construcción de la casa y un negocio familiar generador de ingresos.
La iniciativa propone sustituir el esquema tradicional de redescuento por un modelo en el que el Estado concentre sus recursos en subsidios, mientras la banca privada financia los préstamos. Según las proyecciones, el programa requerirá un aporte fiscal anual de L2,496 millones, beneficiará a 30,670 hogares entre 2026 y 2030, movilizará L241,361 millones en créditos y aspira a alcanzar 490,678 soluciones habitacionales en un plazo de 15 años.
Representantes de la Asociación de Urbanizadores y Promotores de Vivienda de Honduras (Asuprovih) y de la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción (Chico) consideran que la propuesta permitirá ampliar el acceso a la vivienda social, especialmente mediante los nuevos bonos y subsidios. No obstante, el plan señala que su éxito dependerá de contar con financiamiento suficiente, transparencia en la administración de los recursos y la participación de instituciones como Banhprovi, el RAP, Fonhvivienda y CONFIANZA SA-FGR.