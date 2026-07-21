Diputado de Libre que recibió un corazón artificial en México regresa al Congreso Nacional

El diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Octavio Morales, retomó este martes sus funciones legislativas en el Congreso Nacional, meses después de someterse a una compleja cirugía cardíaca en México, donde recibió un dispositivo de asistencia ventricular que mantiene el funcionamiento de su corazón.
Durante la sesión legislativa, el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, dio la bienvenida al congresista, quien volvió a ocupar su curul tras superar una de las etapas más críticas de su estado de salud.
Morales, de 38 años y originario de Gualcinse, Lempira, fue diagnosticado con insuficiencia cardíaca aguda y miocardiopatía dilatada, una enfermedad que reduce la capacidad del corazón para bombear sangre de manera eficiente.
El legislador relató que en Honduras recibió un diagnóstico desalentador, luego de que los médicos le informaran que ya no existían opciones de tratamiento para su enfermedad.
Su estado de salud se deterioró progresivamente. El cansancio extremo, la dificultad para respirar y los desmayos se volvieron frecuentes. Uno de los episodios más graves ocurrió en el propio Congreso Nacional, minutos antes del inicio de una sesión, cuando perdió el conocimiento y fue trasladado de emergencia a un hospital de Tegucigalpa.
Tras permanecer varios días hospitalizado, fue dado de alta con la noticia de que no había alternativas terapéuticas disponibles en el país.
Con el paso de los meses, además de los desmayos, comenzó a experimentar pérdida de memoria y episodios de confusión, síntomas derivados del avance de la enfermedad.
Ante ese panorama, Morales viajó a México, donde fue sometido a una cirugía de alta complejidad en la que le implantaron un dispositivo de asistencia ventricular, conocido popularmente como un "corazón artificial", que ayuda a mantener el bombeo de sangre mientras espera un eventual trasplante cardíaco.
El diputado ha manifestado que considera esta intervención una segunda oportunidad de vida y aseguró estar listo para continuar con sus responsabilidades legislativas.
La enfermedad también marcó la historia de su familia. Hace más de 20 años, su padre, Marcos Morales, falleció a causa de la misma afección cardíaca, un antecedente que hizo aún más difícil el proceso que enfrentó el parlamentario.