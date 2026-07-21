Olimpia firma a dos jugadores, de Miami a Honduras, Motagua no para y se van del Real España

Entérate sobre los fichajes y rumores de las últimas horas que se han dado en el fútbol hondureño.
Kolton Kelly descendió con el Victoria, pero seguirá jugando en la Liga Nacional. El delantero continuará en la Primera División tras convertirse en nuevo refuerzo del Juticalpa FC para el torneo Apertura.
El Club Deportivo Choloma anunció el fichaje del experimentado delantero Aldo Fajardo.
Omar Elvir. El experimentado lateral izquierdo llega a reforzar a los Lobos de la UPNFM que han confirmado un equipazo para buscar estar en los primeros lugares. El Burrito llega procedente del Olancho FC.
Marlon Licona no se mueve del Motagua. El guardameta, dueño del récord de más partidos disputados con el Ciclón, continuará defendiendo los colores del Mimado durante el torneo Apertura y la Copa Centroamericana, reafirmando su compromiso con la institución azul.
El Juticalpa FC anunció el fichaje del experimentado mediocampista Carlos Róchez.
Diego Lagos: “Desde las inferiores del Inter Miami CF, en la MLS de los Estados Unidos, llega un futbolista con talento, formación internacional y mucha ambición para defender nuestros colores”, así lo recibió Lobos UPNFM al joven volante ofensivo.
Juticalpa FC anunció el fichaje del volante Júnior Padilla.
El Palestino de la Liga de Ascenso oficializó la llegada del volante colombiano Jhan Mora. Llega procedente del Deportes Savio.
El mediocampista Jordi Franco dejó las filas del CD Choloma de la Liga Nacional y fue fichado por el Palestino de la segunda división.
Enrique Facussé anunció que llegó a un acuerdo y renovó su contrato con el Juticalpa FC.
Imanol Enríquez es el nuevo atacante del Olimpia para el torneo Apertura y la Copa Centroamericana de la Concacaf. El argentino es la esperanza de gol de los albos.
El extremo Lucas Vigil Acosta, nacido en 2009, firmó con las Reservas del Olimpia tras completar un mes de evaluación y trabajo bajo las órdenes del cuerpo técnico. Formado en el Club Águilas y en las Fuerzas Básicas del conjunto albo desde la categoría U14, llega procedente de la U16, donde destacó por su velocidad, desequilibrio y proyección ofensiva.
El CD Choloma anunció el fichaje del futbolista hondureño Christian Madrid, se ha destacado como jugador "amateur" en los grandes torneos de los Estados Unidos, donde ha conquistado múltiples campeonatos y demostrado ser uno de los mejores en su posición.
El Club Deportivo Choloma anunció el fichaje del extremo hondureño Sebastián Hernández.
El juvenil Steven Alfaro es otra de las promesas que firmó el CD Choloma para el torneo Apertura de la Liga Nacional. Llega de Academia Leones al cuadro maquilero.
Exon Arzú culminó su préstamo en Real España y regresa al Houston Dynamo de la Major League Soccer.
Anfronit Tatum fue presentado oficialmente como nuevo refuerzo del Independiente, uno de los ascendidos a Liga Nacional. Llega procedente del Real España.
Marathón firmó al portero juvenil John Mata, quien llega procedente de la Academia Los Leones.
Motagua. Emilio Izaguirre, director deportivo del Motagua confirmó que el ciclón todavía tiene cupos y no descarta que en los próximos días se una un nuevo elemento para reforzar el plantel de cara a las dos competencias que disputarán: Liga Nacional y Copa Centroamericana.
Roberto Moreira sorprendió a propios y extraños: el paraguayo firmó por el INFOP de Tegucigalpa, el nuevo ascendido de la Liga de Ascenso.
Alenis Vargas no se mueve del fútbol de Turquía. El catracho se queda en el Manisa FC.
Bryan La Playa: El tiktoker hondureño, reconocido jugador aficionado de los creadores de contenido está haciendo pretemporada con Génesis FC y todo indica que podría quedarse en el equipo dependiendo del nivel
Los Potros del Olancho FC anunciaron el fichaje del joven César Suazo.