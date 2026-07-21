Olimpia firma a dos jugadores, de Miami a Honduras, Motagua no para y se van del Real España

El extremo Lucas Vigil Acosta, nacido en 2009, firmó con las Reservas del Olimpia tras completar un mes de evaluación y trabajo bajo las órdenes del cuerpo técnico. Formado en el Club Águilas y en las Fuerzas Básicas del conjunto albo desde la categoría U14, llega procedente de la U16, donde destacó por su velocidad, desequilibrio y proyección ofensiva.