Doloroso momento para Piqué y Clara Chía: enfrentan una difícil situación que cambia sus planes

La relación entre Gerard Piqué y Clara Chía Martí continúa generando atención mediática y, en las últimas horas, surgieron nuevos detalles.
De acuerdo con reportes de periodistas cercanos al entorno de la pareja, el exfutbolista español y su novia estarían atravesando un proceso complicado.
Prensa internacional señala el problema que estaría atravesando Piqué y su amada Clara.
Piqué y Clara estarían atravesando un proceso complicado en su intención de convertirse en padres, luego de que supuestamente llevarían varios meses intentando lograr un embarazo sin éxito.
La periodista Mandy Fridmann fue una de las primeras en revelar que Piqué y Clara Chía habrían tomado la decisión de dar un paso más en su relación después de celebrar cuatro años juntos durante un viaje a Venecia.
Según la comunicadora, ambos tendrían el deseo de ampliar su familia y darle un hermano a Milan y Sasha, los hijos que el exjugador del Barcelona tuvo durante su relación con Shakira.
Sin embargo, la situación no habría sido sencilla para la pareja.
No obstante, la periodista costarricense Adri Toval aseguró que la pareja estaría atravesando complicaciones para concebir de manera natural y que, ante esta situación, habrían recurrido a tratamientos de fertilidad.
“Según una fuente cercana al entorno de Shakira, a mí lo que me dicen es que la pareja habría recurrido en varias ocasiones a clínicas de fertilidad in vitro”, explicó Toval al hablar sobre el supuesto proceso que estarían siguiendo.
Además, la comunicadora señaló que Piqué y Clara Chía habrían realizado viajes relacionados con esta búsqueda y que incluso se trasladaron hasta Arizona para continuar con los tratamientos médicos.
“Viajaron también a Arizona y, pese a que lo han intentado durante más de un año, simplemente no han logrado un embarazo. A mí también se me reportó una supuesta pérdida”, agregó.
De acuerdo con Toval, esta información coincidiría con los reportes entregados previamente por Mandy Fridmann, quien también mencionó que la pareja estaría buscando convertirse en padres mediante un proceso de fertilización in vitro.
“Clara Chía y Gerard Piqué están tratando de concebir a través de la fertilización in vitro”, afirmó la periodista.
Los rumores sobre los planes de formar una familia comenzaron a tomar fuerza desde el pasado 22 de mayo, cuando Fridmann comentó en el programa ‘Tal Cual Sin Filtro’ que Milan y Sasha podrían tener próximamente un hermano por parte del exfutbolista.
Hasta el momento, Gerard Piqué y Clara Chía Martí no han confirmado públicamente estas versiones, por lo que la información sobre sus supuestos planes de convertirse en padres continúa siendo parte de los reportes difundidos por medios y periodistas de espectáculos.