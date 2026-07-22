Recaudan donaciones para repatriar el cuerpo del hijo de Aylín Mujica

"Todas las donaciones realizadas a través de esta campaña de GoFundMe se destinarán directamente a la familia de Mauro para ayudar a cubrir los costos del funeral y brindarles apoyo inmediato mientras viven su duelo y sanan. Nuestra esperanza es aliviar parte de su estrés económico para que puedan centrarse en celebrar la extraordinaria vida de Mauro y encontrar consuelo en el amor de su comunidad".