Recaudan donaciones para repatriar el cuerpo del hijo de Aylín Mujica

El pasado viernes 17 de julio se confirmó la muerte de Mauro Menéndez, mejor conocido dentro del gremio de la música como Maahez, pues el joven de tan solo 30 años de edad era un exitoso DJ y productor musical, además de ser hijo de la actriz de origen cubano Aylín Mujica.
A tan solo unos días del fallecimiento de Maahez, trascendió en redes sociales una página en donde se están recaudando fondos para los gastos funerarios del joven, y aunque internautas han asegurado que se trata de una estafa, la realidad es no es así, pues la misma Aylín Mujica confirmó que sí se están pidiendo apoyo económico.
A través de la cuenta de Instagram de Elisa Beristain, la periodista compartió un audio en donde la misma Aylín Mujica confirma que el GoFundMe que se ha viralizado en redes sociales es para recaudar fondos para los gastos funerarios de su hijo Maahez.
Además de confirmar la autenticidad de dicha página de donativos, la actriz dejó claro que no fue creada por ella o por el madre de Mauro, –nombre real de Maahez–, sino por los amigos del fallecido DJ.
“Lo armaron los amigos de Mauro, y sí ellos están haciendo ese GoFundMe para trasladar el cuerpo, la cenizas o lo que se vaya a hacer , no lo hice yo o su papá pero lo hicieron sus amigos y sí es real”, dijo Aylín Mujica
Su amigo Rick Silver tomó la iniciativa de abrir una campaña en GoFundMe con el propósito de ayudar a la familia del DJ.
El músico explicó que la intención es apoyar tanto a Aylín Mujica como a Osamu Menéndez, padre de Mauro, para solventar los costos derivados del funeral y permitir que puedan concentrarse en despedir a su hijo sin enfrentar una presión económica adicional. A través de la plataforma, Rick Silver compartió un mensaje en el que explicó el motivo de la colecta.
"Todas las donaciones realizadas a través de esta campaña de GoFundMe se destinarán directamente a la familia de Mauro para ayudar a cubrir los costos del funeral y brindarles apoyo inmediato mientras viven su duelo y sanan. Nuestra esperanza es aliviar parte de su estrés económico para que puedan centrarse en celebrar la extraordinaria vida de Mauro y encontrar consuelo en el amor de su comunidad".