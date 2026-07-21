¿Victoria Ruffo en silla de ruedas? La actriz actualiza su estado de salud

Victoria Ruffo decidió responder a las especulaciones sobre su estado de salud luego de que, una vez más, fuera captada utilizando una silla de ruedas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). La actriz aclaró que no ha perdido la movilidad y explicó que recurre a este apoyo únicamente cuando viaja, debido a un padecimiento que afecta su columna desde hace varios años.
Las imágenes difundidas en redes sociales provocaron una nueva ola de comentarios y cuestionamientos sobre su condición física. Sin embargo, la protagonista de telenovelas aseguró que el uso de la silla responde a una recomendación práctica para evitar complicaciones durante los largos recorridos que exigen las terminales aéreas.
Durante un encuentro con medios de comunicación, Ruffo explicó que conserva la capacidad de caminar con normalidad e incluso de subir y bajar escaleras, aunque recorrer grandes distancias o hacerlo con rapidez representa un desafío debido a sus problemas de salud.
"Sí puedo caminar, evidentemente, y subir escaleras y bajar, pero en los aeropuertos te quedan las salas en cada lado y no llego... Es mejor llevar una silla de ruedas porque ellos saben dónde meterte y llegar más rápido", comentó la actriz.
La intérprete también respondió a quienes aseguran que al utilizar este servicio estaría ocupando una silla destinada a personas con una discapacidad más severa. Según explicó, los aeropuertos cuentan con suficientes unidades para atender a todos los pasajeros que las necesiten.
"Yo sé que dicen que le estoy quitando la silla a una persona que realmente la necesita y no, hay muchas sillas, muchas, muchas sillas", expresó, al tiempo que reiteró que solo solicita este apoyo cuando debe trasladarse por las terminales aéreas.
Victoria Ruffo reveló que desde hace varios años enfrenta un problema en la columna vertebral. La actriz explicó que padece tres hernias lumbares y tres hernias cervicales, lesiones que le dificultan caminar largas distancias o mantener un paso acelerado.
"Yo traigo hernias, entonces no puedo caminar rápido y distancias muy largas", afirmó, dejando claro que el uso de la silla de ruedas tiene como objetivo evitar un mayor desgaste físico y prevenir que su condición empeore.
No es la primera vez que Ruffo habla públicamente sobre este diagnóstico. En ocasiones anteriores explicó que se encuentra bajo tratamiento médico para evitar una intervención quirúrgica y que sus lesiones son consecuencia de años de trabajo, de la postura adoptada durante su carrera y de diversos accidentes sufridos en su juventud.
Entre esos episodios recordó las caídas que tuvo mientras practicaba equitación y un incidente ocurrido durante una grabación junto a un elefante, experiencias que, con el paso del tiempo, habrían contribuido al deterioro de su columna.