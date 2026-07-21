¿Victoria Ruffo en silla de ruedas? La actriz actualiza su estado de salud

Victoria Ruffo decidió responder a las especulaciones sobre su estado de salud luego de que, una vez más, fuera captada utilizando una silla de ruedas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). La actriz aclaró que no ha perdido la movilidad y explicó que recurre a este apoyo únicamente cuando viaja, debido a un padecimiento que afecta su columna desde hace varios años.