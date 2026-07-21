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Horóscopo de hoy, 21 de julio, predicciones de cada signo zodiacal

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  • Actualizado: 21 de julio de 2026 a las 08:57 -
  • Agencia EFE
Horóscopo de hoy, 21 de julio, predicciones de cada signo zodiacal
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No discutir con personas de tu mismo sexo, creatividad a los proyectos, posibilidad de mejorar ingresos y un día más que feliz; esto dice el horóscopo para hoy lunes 21 de julio.
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ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Tendrás que evitar discusiones con personas de tu mismo sexo para no tener choques que pueden ser muy desagradables. Deja los asuntos espinosos para momentos menos tensos y procura poner al mal tiempo buena cara.

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TAURO (21 abril - 20 mayo). El desasosiego que sientes últimamente puede tener un motivo concreto o por el contrario puede deberse al estrés diario. Busca en tu interior y si no encuentras nada a qué achacarlo, habla con alguien que te ayude a buscarlo.

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GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Llega el momento de aplicar la creatividad a tus proyectos, sean cuales sean estos, porque tendrás todas las circunstancias a favor para que salgan a delante con éxito. Se abrirán rápidamente los horizontes.

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CÁNCER (22 junio - 22 julio). Hoy no estarás para bromas, tu sentido del humor es cero, pero puedes encontrarte con alguien de quien recelas pero que te atrae, y vivirás la ilusión momentánea de olvidar todo lo que te hizo en el pasado.

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LEO (23 julio - 22 agosto). Estarás más cerca que nunca de expresar tus sentimientos de forma sincera e implicarte en una relación amorosa que nació con escasas esperanzas. El tiempo te habrá dado otra visión de las cosas y ahora estás preparado para el compromiso.

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VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). Los astros te ayudarán hoy a clarificar los aspectos de tu hogar que hasta ahora te llenaban de dudas, ya sea por la disposición de los muebles, el color de las paredes o la manera de colocar los libros. La paz te llegará al final de la tarea.
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LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Podrías tener la posibilidad de mejorar ingresos, pero a costa de tener que invertir parte de tus ahorros y jugarte las vacaciones, por ejemplo. Si no lo ves muy claro, es mejor que nades y guardes la ropa.
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ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Podrías sentirte incómodo con las bromas de mal gusto de una persona que considerabas especial. Quizá sea la persona por la que te sientes atraído, por lo que a la incomodidad se añadirá la desilusión. Su actitud te defraudará.

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SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Disfrutarás de un día muy feliz y todo te saldrá a pedir de boca, tanto a nivel profesional como personal. Asumirás responsabilidades y responderás con diligencia y entusiasmo. Sentirás que las nuevas funciones son un juego de niños.
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CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). La salud puede ser tu punto débil en estos momentos. Algún tipo de alergia, conocida o nueva, puede hacerte pasar malos ratos, aunque tendrá fácil solución acudiendo al especialista.

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ACUARIO (22 enero - 21 febrero). La generosidad de algún amigo puede llegar a abrumarte, pero seguro que tienes la ocasión de corresponderle en la medida de tus posibilidades. No hagas caso a tu familia ni tu pareja en este punto, porque su visión puede estar desenfocada.

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PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). El amor de tus seres queridos será importante en este día, en el que las mayores satisfacciones vendrán del entorno sentimental y familiar. Tu pareja te demostrará con infinidad de atenciones lo importante que eres para ella, algo que ya ibas necesitando últimamente.
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