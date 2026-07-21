¡Escándalo! Figura del Mundial recibe acusación de su expareja: "Ser tan cruel"

La mujer sostiene que una prueba de ADN confirmó la paternidad y que el jugador reconoció legalmente a la menor, aunque afirma que nunca la ha conocido en persona. FOTO BLID y EFE, redes del Bayern.
Michael Olise pasó de ser uno de los mejores jugadores de Francia en el Mundial y ahora a queda en el centro de una fuerte polémica tras las acusaciones hechas por una mujer que asegura ser su expareja.
El jugador viene de disptutar la Copa del Mundo, sin embargo, Fatima Zaunbrecher afirma que el futbolista no estaría cumpliendo con una manutención que considera justa para la hija de 20 meses que ambos tendrían.
Según su versión, decidió hablar públicamente después de meses sin contacto directo con Olise, asegurando que toda la comunicación ha sido únicamente mediante abogados.
"Me parte el corazón ver a alguien ser tan cruel con su propio hijo", declaró Zaunbrecher, a el medio Bild, quien asegura que luchará para que su hija tenga una relación con su padre
De acuerdo con su relato, ambos se conocieron por Instagram en 2022 y mantuvieron una relación a distancia durante dos años antes de separarse.
Hasta el momento, estas afirmaciones corresponden a la versión pública de Zaunbrecher, y Michael Olise no ha dado una respuesta pública detallada sobre las acusaciones y lo que hizo fue quitar los comentarios en su perfil de Instagram.
La polémica llega en el mejor momento deportivo de Olise, quien viene de completar una temporada espectacular con el Bayern de Múnich.
En el Mundial, Olise también fue una de las grandes figuras de Francia, formando una sociedad ofensiva destacada junto a Kylian Mbappé.
El extremo brilló con 25 goles y 28 asistencias, siendo elegido nuevamente como el Jugador de la Temporada del Bayern y también el mejor futbolista de la Bundesliga.
Mientras su carrera atraviesa uno de sus mejores momentos dentro del campo y suena con fichar en el Real Madrid, las acusaciones sobre su vida personal han generado un intenso debate y mantienen a Michael Olise en el centro de la atención mediática.
Sus siete asistencias en el torneo lo llevaron a romper un récord histórico que había permanecido intacto durante más de medio siglo.