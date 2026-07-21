Vinicius con nuevo rostro: se operó y sorprende con brutal cambio tras el Mundial

Vinicius sorprendió a todos tras reaparecer con una nueva imagen durante sus vacaciones tras el Mundial 2026.
El jugador brasileño quedó eliminado del torneo en octavos de final a manos de Noruega, y desde entonces, se encuentra disfrutando de unos días libres antes de incorporarse al Real Madrid.
Sin embargo, en medio de ese periodo, el futbolista se sometió a una operación estética y ha desatado revuelo en las redes sociales.
Vinicius se reencontró con Virginia en la inauguración del gimnasio de la influencer y presumió de su nueva imagen tras el Mundial.
El jugador pasó por el quirófano para realizarse una armonización de mentón, según reveló en exclusiva el portal 'LeoDias'.
El tratamiento se llevó a cabo en Goiania y el responsable fue el dermatólogo Alessandro Alarcão, uno de los profesionales más laureados del mundo, que viajó desde Miami para atender al jugador y a su pareja, Virginia Fonseca.
'LeoDias' explica que la clínica cerró sus puertas al público durante todo el día para centrarse exclusivamente en el brasileño. Además, llevaron a cabo un protocolo especial de seguridad para evitar la difusión de fotos y vídeos.
El objetivo de pasar por quirófano era para mejorar y proyectar su mentón, y realzar los rasgos faciales. La diferencia en el rostro de Vinicius es notable luego de someterse a esta pequeña cirugía.
Sin embargo, el resultado de la operación no ha pasado desapercibido en X y ha desatado revuelo.
Los usuarios han bromeado diciendo que "Vinicius Jr. se ha convertido en Vinicius Sr.". Consideran que se ve de mayor edad con su ligero cambio en la cara. "Qué guapo" y "luce irreconocible", expresaron otros aficionados.
El dermatólogo presumió de haber operado a la estrella del Real Madrid: "Recibir a Vinicius en Lumini Privilège fue un gran placer. Además de ser uno de los mayores talentos del fútbol mundial, es un tipo con simplicidad, educación y energía contagiosa".
"Gracias por la confianza y por la agradable conversación. Fue un placer recibirlos en la clínica. Que Dios siga bendiciendo su carrera. Siempre estaremos animando a Brasil y a ustedes", cerró el profesional.
El futbolista brasileño y la famosa influencer acaban de confirmar su reconciliación tras aparecer juntos públicamente en Italia y Brasil.
Virginia Fonseca es una exitosa presentadora de televisión, empresaria y una de las influencers más populares de Brasil, sumando más de 50 millones de seguidores en Instagram.
Coincidiendo con su reconciliación, el delantero acaparó las portadas por un radical cambio físico. Se sometió en Brasil a un procedimiento estético de armonización facial y contorno de mandíbula, en el que estuvo acompañado por su pareja en todo momento.