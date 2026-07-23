Graco Pérez: Autoritarismo de Ortega traería consecuencias para Honduras

Las consecuencias para Honduras impactarían en el ámbito geopolítico y económico. Encluso, inspiraría a políticos a tomar el mismo rumbo de Daniel Ortega, dijo el experto

Graco Pérez: Autoritarismo de Ortega traería consecuencias para Honduras

Graco Pérez, experto en derecho internacional, habló sobre las reformas electorales que se deben implementar en Honduras para evitar autoritarismos.

 Foto: EFE
  • Actualizado: 23 de julio de 2026 a las 00:00 /
  • Angelo Avila
Tegucigalpa, Honduras

Ante la determinación de Daniel Ortega de eliminar elecciones en Nicaragua, Honduras y la región centroamericana corren el riesgo de sufrir consecuencias en sus democracias, alertó Graco Pérez, abogado experto en Derecho Internacional.

El pasado 20 de julio, Ortega, quien ejerce la presidencia desde 2007, afirmó que Nicaragua no celebrará los comicios generales previstos para 2027, aniquilando cualquier posibilidad de alternancia en el poder.

Pérez manifestó que esta tendencia "autoritarista" de Ortega "contamina la región" e inspira a que otros gobernantes centroamericanos intenten replicar su esquema de concentrar el poder. Como ejemplo, citó el caso de Nayib Bukele en El Salvador, quien expresó sus intenciones de ir por un tercer mandato al mando del poder Ejecutivo.

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"Vamos a tener dos vecinos que están abandonando el sistema democrático y eso por supuesto que va a causar presión sobre Honduras", declaró.

El experto señaló que las consecuencias para Honduras podrían expandirse en el espectro geopolítico, mencionando que países que respaldan a Nicaragua, tales como Irán, China y Rusia, mostrarían interés en querer influir en territorio hondureño.

A su criterio, las repercusiones afectarían en el ámbito económico ya que estos regímenes hacen que la región se vuelva menos atractiva para la inversión y comercio.

“Afecta al desarrollo de la región y también al desarrollo de Honduras. Queda prácticamente anulado el Sistema de Integración Centroamericana (Sica). Luego tenemos que ver qué va a pasar con la Organización de Estados Americanos (OEA), si va aplicar la carta democrática a Nicaragua. ¿Qué posición va a asumir Honduras que es un país fronterizo?”, resaltó.

Otro aspecto que consideró es el migratorio, recordando que muchos nicaragüenses que sufren persecución se dirigen a Honduras.

A esto le suma que la polarización que impera en la sociedad hondureña puede “ser un caldo de cultivo para que esos sistema o mandatarios de estos países vecinos quieran tener influencia en este país”.

Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, decidió eliminar las elecciones en Nicaragua. Experto dijo que Honduras debe concretar reformas electorales.

Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, decidió eliminar las elecciones en Nicaragua. Experto dijo que Honduras debe concretar reformas electorales.

 (Foto: Agencia EFE)
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Fortalecer proceso electoral

El abogado subrayó que es urgente que se hagan reformas electorales, más participación ciudadana en el proceso y que se fortalezca la institucionalidad para evitar que una persona o un grupo termine concentrando el poder tal como el de Ortega.

Sin embargo, enfatizó que debe ser prioridad despolitizar los órganos electorales y que exista un acompañamiento y asesoramiento de la comunidad internacional durante todo el proceso electoral, es decir, desde el momento en que se diseñan los instrumentos jurídicos y se elijan a las autoridades electorales.

Para Pérez, el apoyo de la comunidad internacional es vital, ya que lamentablemente los mismos políticos son los que se encargan de crear las leyes sesgadamente o dejando vacíos que luego son utilizados para favorecer sus intereses.

“Pueden cambiar nombre, cambiar sistema, cambiar leyes, pero mientras esté la mano de los caciques políticos, creo que nada va a poder cambiar”, aseveró.

“Debe haber mayor conciencia de parte de los políticos de que no deben aprovechar las coyunturas para beneficiarse partidariamente y dejar ahí esos espacios donde ellos toman el control de de las elecciones, sino que realmente deben someterse a la decisión de de la mayoría de la población”, instó.

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Angelo Avila
Angelo Avila
Periodista

Periodista egresado de la UNAH. Con formación en periodismo digital, datos, profundidad y Fact-checking. Disfruta contar narrativas a través de infografías y visualizaciones interactivas y le apuesta a un periodismo de soluciones.

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