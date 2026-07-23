Graco Pérez: Autoritarismo de Ortega traería consecuencias para Honduras

Tegucigalpa, Honduras

Ante la determinación de Daniel Ortega de eliminar elecciones en Nicaragua, Honduras y la región centroamericana corren el riesgo de sufrir consecuencias en sus democracias, alertó Graco Pérez, abogado experto en Derecho Internacional. El pasado 20 de julio, Ortega, quien ejerce la presidencia desde 2007, afirmó que Nicaragua no celebrará los comicios generales previstos para 2027, aniquilando cualquier posibilidad de alternancia en el poder. Pérez manifestó que esta tendencia "autoritarista" de Ortega "contamina la región" e inspira a que otros gobernantes centroamericanos intenten replicar su esquema de concentrar el poder. Como ejemplo, citó el caso de Nayib Bukele en El Salvador, quien expresó sus intenciones de ir por un tercer mandato al mando del poder Ejecutivo.

"Vamos a tener dos vecinos que están abandonando el sistema democrático y eso por supuesto que va a causar presión sobre Honduras", declaró. El experto señaló que las consecuencias para Honduras podrían expandirse en el espectro geopolítico, mencionando que países que respaldan a Nicaragua, tales como Irán, China y Rusia, mostrarían interés en querer influir en territorio hondureño. A su criterio, las repercusiones afectarían en el ámbito económico ya que estos regímenes hacen que la región se vuelva menos atractiva para la inversión y comercio. “Afecta al desarrollo de la región y también al desarrollo de Honduras. Queda prácticamente anulado el Sistema de Integración Centroamericana (Sica). Luego tenemos que ver qué va a pasar con la Organización de Estados Americanos (OEA), si va aplicar la carta democrática a Nicaragua. ¿Qué posición va a asumir Honduras que es un país fronterizo?”, resaltó. Otro aspecto que consideró es el migratorio, recordando que muchos nicaragüenses que sufren persecución se dirigen a Honduras. A esto le suma que la polarización que impera en la sociedad hondureña puede “ser un caldo de cultivo para que esos sistema o mandatarios de estos países vecinos quieran tener influencia en este país”.

Fortalecer proceso electoral